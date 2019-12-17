“Suat Serdar kendini iyi gösterdi”

Alman milli takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz ve Fransa ile aynı gruba düştü. Alman Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Joachim Löw iki rakibiyle ilgili “Bu rakipler olmak zorunda değildi. Son Dünya ve son Avrupa Şampiyonu Fransa ve Portekiz ile aynı gruba düşmek pek alışık bir durum değil. Ama ben bir bakıma da seviniyorum bu iki takımla rakip olmaktan. Çünkü izleyenler için çekici maçlar olacak. Futbol heyecanı yüksek maçlar olacak. Futbolseverler bu gruba seviniyordur” dedi.

Rakiplerinin Fransa ve Portekiz olması nedeniyle özel bir hazırlık yapmayacağını da belirten Löw “Rakibiniz kim olursa olsun turnuvalarda ilk maçlar hep gergin geçer” dedi.

SEYİRCİ İLGİSİ

Almanya'nın 2018 Dünya Şampiyonası'nda başarısız olması nedeniyle taraftarın milli takım maçlarına ilgisi son iki yılda düştü. Kasım ayında Frankfurt ve Mönchengladbach şehirlerinde oynanan Kuzey İrlanda ve Beyaz Rusya maçlarında tribünler dolmadı. Seyircinin ilgisinin azalmasıyla ilgili konuşan Löw “Bu durumları milli takımda zaman zaman yaşadım. Ancak ben bunun süreklilik göstereceğini düşünmüyorum. Küçük takımlarla yapılan maçlara olabilir. Bayern Münih ile Dortmund oynarsa seyirci stada doluyor. Milli takım da hayati önem taşıyan maçları dolu tribünler önünde oynar. Ben her turnuva veya şampiyona öncesi seyircinin ilgisinin arttığını gördüm. Tüm yurttaşların milli takımın arkasında duracağını biliyorum. Gelecek sene de bu böyle olacaktır” dedi.

ŞANSLARINI İYİ DEĞERLENDİRDİLER

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarısızlığın geride kaldığını belirten Löw “Ben bu yıl elde ettiğimiz sonuçlara seviniyorum. Ayrıca bazı futbolcular kendisine verilen fırsattı olumlu değerlendirdi. Suat Serdar, Robin Koch, Amiri ve Stark kendilerini iyi gösterdiler. Genç bir takımız. Yeni kuruldu. Ama takım istikrar ve süreklilik gösterdi. Mart'ta İtalya ve İspanya ile oynayacağımız maçlar şampiyona öncesi bizim açımızdan önemli maçlar” dedi. Löw, milli takıma yararlı olacak futbolcuları kadroya alacağını da belirtti. Löw milli maçlar arasındaki aradan da şikayet etti. Löw “Milli maçlar arasındaki aradan dolayı milli takım teknik direktörü olarak sorun yaşadım. Yılın ikinci yarısında sadece eylül, ekim ve kasım ayında altı maç oynuyoruz. Diğer zamanda maçlar yok. Eğer ocak ve şubat aylarında maçları oynayabilirsek milli takım olarak bir ritim yakalayabiliriz. Şimdi mart ayında yeniden milli takım yaratmak gerekecek. Ekim ve kasım ayında yaptığımız çalışmalardan zamanın uzunluğu nedeniyle faydalanamıyoruz. Milli maçlardaki ara beni geri götürüyor” dedi.