Su kaydırağına başını çarpan gurbetçi öldü
Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için giden gurbetçi Hakan Şeker, kaldığı otelin su kaydırağına başını çarparak ağır yaralandı. 40 yaşındaki gurbetçi 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EDİNİLEN bilgiye göre, Hakan Şeker İncekum Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. 6 Ekim Pazar günü otelin su kaydırağında kayarken dengesini kaybederek düşmesi sonucunda kafasını kaydırağa çarpan Şeker’in boynu kırıldı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Otel çalışanları tarafından çağrılan sağlık ekipleri talihsiz adamı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Şeker, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Şeker’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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