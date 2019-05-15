Stuttgart‘ta 100‘üncü yıl coşkusu
19 Mayıs Atatürk‘ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı‘nın 100‘üncü yılı Stuttgart‘ta sanat ve spor etkinliklerinin yer aldığı renkli bir programla kutlanıyor.
STUTTGART Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türk Akademisyenler Birliği (UTA) ve Baden Württemberg Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD-BW) tarafından organize edilen kutlama, 18 Mayıs Cumartesi günü ‘Liederhalle Stuttgart’ta gerçekleştirilecek. ‘Umut ve İnanç Yüklü Bandırma’ başlığı altındaki gösterileriyle programa katılacak tiyatro sanatçısı Utku Erişik‘in sunuculuğunu yapacağı etkinlikte Stuttgart Çocuk Korosu, Hayta Folklor Grubu, Böblingen Taekwondo Takımı, Orkestra Klang ve Üst Geçit Grupları, sahneye çıkacak.
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