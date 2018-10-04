Stuttgart Üniversite Kütüphanesini fareler bastı
Almanya’da Stuttgart Üniversite Kütüphanesine giren lağım fareleri, yaklaşık 8 bin civarında kitaba zarar verdi. Maddi hasar ise 200 bin euro.
ALMANYA’da Stuttgart Üniversite Kütüphanesi farelerin taarruzuna uğradı. Lağım fareleri, 7 bin 800 cildi hasara uğrattı. Fare dışkısı yüzünden zarar gören 200 metre raf yenilenmek zorunda kaldı. Maddi hasarın ise 200 bin euro olduğu açıklandı. Farelerin ocak ayında kanalizasyondan kütüphaneye sızdığı sanılıyor. Zarara uğrayan kitapların 1960-1980 yılları arasında yayımlanan sosyal, ekonomik ve hukuk bilimleri üzerine kitaplar olduğu açıklandı. Farelerle mücadele uzmanlarının sorunu giderdiği, nisan ayından beri herhangi bir fare saldırısı yaşanmadığı kaydedildi. Ancak kütüphane binasının restarosyana ihtiyacı olduğu, bu nedenle gelecekte böyle bir olayın yaşanmayacağına güvence verilemediği belirtildi.
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