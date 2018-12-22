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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
22.12.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Strazburg’da inşa edilen Eyüp Sultan Camisi, Avrupa’nın en büyüğü olacak

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Strazburg’da inşa edilen Eyüp Sultan Camisi, Avrupa’nın en büyüğü olacak

Fransa’nın Strazburg kentinde inşa edilen Strazburg Eyüp Sultan Camisi’nin inşaatının 3.5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. 3 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabileceği, 14 bin 500 metrekare alana inşa edilecek cami, Avrupa’nın en büyüğü olacak.

ALMANYA’nın Köln kentinde Genel Merkezi bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından hayata geçirilen projeyle ilgili IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, genel merkezde gazetecilere açıklamada bulundu. Bu yıl ekim ayında temeli atılan cami ve külliye inşaatının 3.5 yılda tamamlanacağını belirten Ergün, şunları söyledi: “Camimiz, Balkanlar dahil Avrupa’nın en büyük camisi olacak. Tamamen Osmanlı mimarisiyle yapılan bir cami. Sadece içinde 3 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek, müştemilatıyla birlikte aynı anda 5 bin kişi namaz kılabilecek. Caminin özellikle dış aksamlarıyla birlikte Alsas ve Safranbolu evleri şeklinde kültür evleri olacak. Çarşısından restoranına, kadınlara, gençlere ve yaşı kemale ermiş olanlar için ayrı lokalleri, İslam tanıtım merkezleri, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve İslam Enstitüsü şeklinde yapılar olacak.”

Strazburg’da inşa edilen Eyüp Sultan Camisi, Avrupa’nın en büyüğü olacak

AP’YE ÇOK YAKIN OLACAK
“Anadolu kültürümüzün çeşitli el sanatlarının görüldüğü yerler olacak. İslamın anlatılması ve tanıtılmasıyla ilgili ayrımcılıkla mücadele için bir kısım ön yargıların bertaraf edilmesi için çalışma merkezleri olacak. Kültür evleriyle birlikte geniş bir alana yayılacak külliye 14 bin 500 metrekare alana sahip olacak. Avrupa Parlamentosuna birkaç kilometre mesafede olan bir yer. Bittiğinde de başta Strazburg şehrimiz olmak üzere Avrupa’da da ziyaret edilen bir alan olacak. Bu şekliyle de aynı zamanda başta Müslümanlar olmak üzere, bu toplumdaki insanlara da İslamla ilgili bilgilerin aktarılacağı bir merkez olacak.”

Strazburg’da inşa edilen Eyüp Sultan Camisi, Avrupa’nın en büyüğü olacak

‘HOŞGÖRÜ İÇİN TEŞEKKÜRLER’
“Bu projenin hayata geçirilebilmesi için izin alınması konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıldı. Gerek şehrin yöneticileri gerekse diğer dini cemaatlerin temsilcilerine göstermiş oldukları hoşgörü için teşekkür ediyoruz. Strazburg halkı da bu hoşgörüyü gösterdiler. Şehre değer katacak olan bu eserin 2019 yılı içinde kaba inşaatının bitirilip ince işçiliği ile külliyenin dış çalışmaları yapılmaya başlanacak.”

Strazburg’da inşa edilen Eyüp Sultan Camisi, Avrupa’nın en büyüğü olacak

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