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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
18.05.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Strache’nin ‘İbiza skandalı’... Yardıma karşı ihale teklif etmiş!

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Strache’nin ‘İbiza skandalı’... Yardıma karşı ihale teklif etmiş!

Avusturya’da hükümetin aşırı sağcı ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin zengin bir Rus kadınla, 2017’deki genel seçimler öncesi partisine yardım yapılması hususunda yaptığı görüşmeyi içeren kamera görüntüleri tepkilere neden oldu.

ALMAN Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin online sayfalarında yer alan bir videoda, FPÖ Genel Başkanı Strache ve partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşme yer alıyor. Görüntülerde Strache’nin kimliği belirsiz Rus kadına seçim öncesi partilerine 500 bin ile 2 milyon Euro arasında yardım yapılması durumunda, bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi hususunda yardımcı olabileceği yönünde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Strache’nin yardımların bir vakıf üzerinden maliyeye bildirilmeden yapılması gerektiğini söylediği aktarılıyor. Görüntülerin İspanya’nın İbiza adasında 2017 seçimleri öncesi gizli kamerayla çekildiği belirtiliyor.
Basının ‘İbiza skandalı’ olarak adlandırdığı olaya ilişkin Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Christian Pilnacek, yaptığı açıklamada, Yüksek Devlet Savcılığının görüntülerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi.

MUHALEFETTEN İSTİFA ÇAĞRISI
Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Strache ve FPÖ’lü Gudenus’un bugün itibarıyla istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sebastian Kurz, bizim uyarılarımıza rağmen bu parti ile koalisyon kurdu. Şimdi sorumluluk üstlenme zamanı. Yarın Cumhurbaşkanına giderek, yardımcısının görevden alınmasını gerektiren süreci başlatması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğer bu haber ve görüntüler doğru ise bir şey çok açık, Strache ve Gudenus istifa etmelidir. Bu hükümetin sonunun geldiğini Başbakan Sebastian Kurz’un da görmesi gerekir” şeklinde konuştu. Liste Jetzt oluşumu Meclis Grup Başkanı Wolfgang Zinggl de Avusturya’nın Başbakan Yardımcısı Strache’ye artık daha fazla katlanmaması gerektiğini belirterek, “Başbakan Kurz, bir an evvel Strache’yi görevden almalıdır” dedi.

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