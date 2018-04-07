Stockholm’deki terör kurbanları anıldı
Geçen yıl İsveç’in başkenti Stockholm’de kamyonlu saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi için anma töreni düzenlendi.
Olayın yaşandığı Drottning Caddesi’ne gelen çok sayıda kişi, saldırının gerçekleştiği mağazanın önünde öldürülen 5 kişinin anısına notlar ve çiçekler bıraktı. Öte yandan Stockholm’de Kralın Bahçesi Meydanı’nda toplanan 5 bin kişi ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
Burada bir konuşma yapan İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ölenlerin ailelerine tekrar başsağlığı dilerken, İsveç’te buna benzer bir saldırının yeniden yaşanabileceğini söyledi. Löfven, “Bu terör saldırıları İngiltere, Almanya ve Fransa’da da oluyor. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, terör saldırısının bir daha olmayacağının garantisini kimse veremez. Terörle mücadeleye devam edilecek” dedi.
İsveç Başbakanı Stefan Löfven
TÜRK DERNEKLERİ DE KATILDI
Anma törenine, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç ve İsveç Ülkü Ocakları Derneği üyeleri de katıldı. Dernek üyeleri, terör saldırısının gerçekleştiği alana çiçek bırakarak ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Ölenlerin yakınlarının acısını paylaşmak için törene katıldıklarını ifade eden İsveç Ülkü Ocakları Derneği Başkanı Yalçın Selek, “Terörden en çok çeken Türkiye’nin vatandaşı olarak, ikinci ülkemiz İsveç’te de terörün çirkin yüzüyle karşılaştık. İnşallah dünyanın hiçbir yerinde böyle kalleş saldırılar olmaz ve hiçbir sivil hayatını kaybetmez. Saldırıları bir kez daha kınıyoruz” diye konuştu.
‘İNŞALLAH BİR DAHA OLMAZ’
Terörün dilinin, dininin, ırkının olmadığını belirten UETD Stockholm Teşkilatı Başkanı Serhat Fırat Baran ise şöyle konuştu: “İkinci vatanımız İsveç’te geçen sene meydana gelen terör saldırısı bizi derinden üzdü. Bir nebze olsun saldırıya kurban gidenlerin yakınlarına destek için bu törene katılmayı kendimize borç bildik. İnşallah ne Türkiye ne de ikinci vatanımız İsveç, bir daha terör saldırısıyla karşılaşmaz.”
Stockholm’ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde, geçen sene 7 Nisan’da bir kamyon mağazaya dalmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Özbek vatandaşı 39 yaşındaki Rahmet Akilov, kısa süre sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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