Stockholm Camisi’ne yine ırkçı saldırı
İsveç’in başkenti Stockholm’deki Stockholm Camisi, bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kaldı.
Stockholm Camisi yönetimi, yaptığı açıklamada caminin kapısına gamalı haç çizildiğini belirtti. İslamofobik ve ırkçı saldırıların her geçen gün daha da arttığı ifade edilen açıklamada, saldırı kınandı. Cami yönetimi, “Sorumlu politikacıların saldırıları kınamamaları, ırkçıların Müslüman mabetlerine saldırma özgürlüğüne neden olmadı mı?” ifadelerini kullandı.
İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Stockholm Camisi, 2017’de 22, 2018’in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.
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