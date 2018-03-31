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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AFP, AP, REUTERS
31.03.2018 - 18:08, Son Güncelleme:

Stephen Hawking için Cambridge'de cenaze töreni

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Stephen Hawking için Cambridge'de cenaze töreni

14 Mart’ta 76 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking için  İngiltere'nin Cambridge kentine ailesinin ve dostlarının katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.

Çalışmalarıyla özellikle astrofizik alanında birçok başarıya ulaşan ve 14 Mart'ta 76 yaşında hayatını kaybeden Stephen Hawking için yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenleniyor. İnançsız bir kişi olduğunu sürekli olarak belirtmesine karşın bilim insanının çocukları Lucy, Robert ve Tim, tören için 50 yıldan fazla bir süre çalışmalarını yürüttüğü İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nin Aziz Meryem Kilisesi'ni tercih etti.
Hawking'in çocukları "Babamızın hayatı ve çalışmaları, hem inançsız hem de dindar birçok kişi için birçok şey ifade etti. Bu yüzden cenaze töreni hem kucaklayıcı hem de geleneksel" olacak açıklamasında bulundu.

Stephen Hawking için Cambridgede cenaze töreni

KİLİSENİN ÇANI 76 KERE ÇALACAK
Bilim insanının beyaz zambak ve güllerle donatılan tabutu Cambridge Üniversitesi çalışanları tarafından taşındı. Törende ayrıca Hawking için bestelenen ve Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabından alıntılar içeren Gece Gökyüzünün Ötesi isimli uzay temalı müzik çalınıyor. Törende Hawking'in hayatını konu alan 2014 yapımı Her Şeyin Teorisi isimli biyografik filmde astrofizikçiyi canlandıran oyuncu Eddie Redmayne cenaze sırasında Zebur'dan Vaiz okuyacak. Astronom Martin Rees, Hawking'in bir çocuğu ve öğrencisinin de ayrıca konuşma yapacağı törende kilisenin çanı 76 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı için 76 kere çalacak.

Stephen Hawking için Cambridgede cenaze töreni

TÖRENE ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR
Konuk listesinde SpaceX şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın yanı sıra oyun yazarı Alan Bennett bulunuyor. Törene ayrıca Cambridge Üniversitesi mezunu ve model Lily Cole, Queen müzik grubunun gitaristi ve aynı zamanda bir astrofizikçi olan Brian May ve Hawking hakkında bir belgesel filmi çeken komedyen Dara O Briain da katılıyor.

Stephen Hawking için Cambridgede cenaze töreni

CAMBRIDGE SOKAKLARI DOLDU
Teorik fizik alanındaki çalışmaları ile bilimin bu alanında büyük ilerlemelere katkıda bulunan Hawking'in cenaze töreni için Cambridge kentindeki geçiş merasimi sırasında binlerce kişi toplandı.
Kas erimesi ve omurilikte tahribat anlamına gelen Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle hareket yeteneğini tamamen kaybeden Hawking uzun yıllardır bilgisayar yardımıyla çevresiyle irtibat kurabiliyordu.

Stephen Hawking için Cambridgede cenaze töreni

KÜLLERİ 15 TEMMUZ’DA TOPRAĞA VERİLECEK
1968 yılında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan İngiliz fizikçi, ağır sağlık sorunlarına rağmen Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olmuş ve 30 yıl ders vermişti. Astrofizikçinin külleri, 15 Temmuz'da Londra'da daha geniş bir katılımla düzenlenecek cenaze töreni sonrası aralarında Isaac Newton, Charles Darwin, Michael Faraday gibi bilim insanlarının mezarlarının da bulunduğu Westminster Abbey olarak bilinen Aziz Peter Kilisesi'nde toprağa verilecek.

Stephen Hawking için Cambridgede cenaze töreni

 

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