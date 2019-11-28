Stephan’ın yeni itirafları Lübcke cinayetini aydınlatacak mı?
Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’yi öldürmekten tutuklu olan nazi Stephan E., cinayetin aydınlanmasına yardımcı olacak yeni itiraflarda bulunmak istiyor.
STEPHAN E.’nin avukatı Frank Hannig, müvekkilinin tüm sorulara ayrıntılı cevap vererek itiraflarda bulunmak istediğini söyledi. Stephan E., 65 yaşındaki Vali Walter Lübcke’yi 2 Haziran gecesi Kassel yakınlarındaki evinin terasında yakın mesafeden ateş ederek öldürmekten tutuklanmıştı. İlk sorgusunda suçunu itiraf eden ve suç aletini gömdüğü yeri de gösteren zanlı, daha sonra yaptığı itirafları geri çekmişti.
Walter Lübcke
DİĞER ŞÜPHELİLER İÇİN ÖNEMLİ
Stephan E.’nin yanı sıra Markus H. ve Elmar J. de cinayetle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Stephan E.’nin vereceği bilgiler diğer iki şüphelinin cinayette payının olup olmadığını açığa çıkaracak olması nedeniyle önemli. Avukat Hannig “Stephan E.’nin cinayetle ilişkisinin olmadığını söylemek mümkün değil” dedi.
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