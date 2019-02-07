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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
07.02.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Steinmeier’den Frankfurt Emniyeti’ne ziyaret

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Steinmeier’den Frankfurt Emniyeti’ne ziyaret

NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, NSU 2.0 imzasıyla dördüncü kez ölüm tehditleri aldı. Yıldız ve ailesini hedef alan ölüm tehdidinin Frankfurt Emniyeti’ndeki aşırı sağ polis ağı tarafından yapıldığı şüphesiyle beş polis açığa alındı ve soruşturma yürüyor.

CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier de yoğun tartışmalara yol açan skandal üzerine eşi Elke Büdenbender’le birlikte kente ziyaret turu düzenledi. Polis, adli yetkililer ve vatandaşlarla görüşen Cumhurbaşkanı Steinmeier, göç ve kentin güvenliği üzerine bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Bündenbender’i Frankfurt Emniyet Müdürlüğü’nde karşılayan Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann (SPD), kentteki suç olayları üzerine bir brifing verdi. Frankfurt’ta suç olaylarının her yıl düştüğünü belirten Feldmann, 2017’de bir önceki yıla göre suç olaylarının yüzde 4.7 gerilediğini, suçların yüzde 64.2’sinin aydınlatıldığını anlattı.

ŞÜPHELİ POLİS OLAYI ARTIYOR
Kentte çocuk ve gençlerin suç olaylarını inceleyip buna karşı önlemler hazırlayan Gençlik Hakları Projesi üzerine de bilgi alan Cumhurbaşkanı, Rödelheim’da mülteci kızlara yönelik uyum çalışmaları yapan Milena Kız Evi’ni gezdi. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Seda Başay Yıldız’la da başbaşa görüşmeyi planladığı belirtildi.
Seda Başay’a gelen ölüm tehditlerinin kaynağı olduğu düşünülen Frankfurt Emniyeti’nde polis bilgisayarından bilgilerin yine polis memurları tarafından yasa dışı yollarla kullanılması olaylarının da sanılandan yüksek olduğu belirlendi. Sol Parti’nin önergesini yanıtlayan Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth’un (CDU) verdiği bilgiye göre, 176 şüpheli olay incelendi. 77 suç olayı hakkında dava açıldı. Bunlardan bazı polis memurlarına uyarı cezası verildi, bazıları ise görevden uzaklaştırıldı.

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