Steinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSteinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı
GeriAvrupa Steinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AP
24.12.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Steinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Steinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı

Almanya Cumhurbaşkanı, Noel mesajında toplumun farklı kesimleri arasında iletişimin giderek zayıfladığı uyarısında bulundu. Diyaloğun güçlendirilmesi çağrısı yapan Steinmeier, “Suskunluk durgunluk demektir” dedi.

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumdaki suskunluk konusunda uyarıda bulundu. Demokrasinin siyasi çatışmaya ve uzlaşmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, demokrasinin gücünün topluma bağlı olduğunu belirterek, “Demokrasimiz düşüncelerimizi söylememiz ve çıkarlarımızı savunmamız temelinde şekilleniyor” ifadesini kullandı. Farklı görüşlerde olan insanların birbiriyle konuşarak ‘uzlaşmaya varabileceğini’ belirten Steinmeier, “Uzlaşma yeteneği demokrasinin gücüdür” şeklinde konuştu.
Almanların birbirleriyle daha az konuştuğunu ve birbirlerini daha az dinlediğini belirten Almanya Cumhurbaşkanı, özellikle de sosyal medyada ‘zehrin akıtıldığını, gürültü ve gündelik öfkenin’ gözlemlendiğini belirterek, “Bazılarının kopardığı bu gürültüden ziyade birçok kişinin suskunluğu beni kaygılandırıyor” dedi.

‘HEPİMİZ BU ÜLKEYE AİTİZ’
Giderek daha fazla sayıda insanın sadece kendi gibi düşünenlerle bir araya gelmesi ve ‘kimin buraya ait olmadığı’ konusunda da aynı görüşü paylaşmasını eleştiren Steinmeier, “Şu gelecekte de geçerli olacak; Köken veya ten rengi, yaşam görüşü veya tutulan takımdan bağımsız olarak, hepimiz bu ülkeye aitiz. Ağzımızdan köpükler saçmadan tartışmayı yeniden öğrenmemiz, farklılıklara katlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Konuşmayan, hiç dinlemeyen, çözüme yaklaşamaz. Suskunluk durgunluk demektir” ifadesini kullandı.
Halka farklı görüşte olanlarla konuşma ve tartışma çağrısında bulunan Steinmeier, toplumun diyalog halinde olması gerektiğinin altını çizdi.

‘KAYGILAR VE ÖFKE VAR’
Eğer toplumda diyalog sağlanmazsa bir ülkede neler yaşanabileceğinin görüldüğünü belirten Almanya Cumhurbaşkanı, “Paris’te yanan barikatları, ABD’de derin siyasi uçurumu, Brexit nedeniyle Büyük Britanya’da yaşanan kaygıları, İtalya, Macaristan ve diğer ülkelerle Avrupa’yı kopma noktasına getiren gelişmeleri yaşadık” şeklinde konuştu. Almanya’da da benzeri gelişmeler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan Steinmeier, “Bizim ülkemizde de belirsizlik, kaygılar ve öfke var” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Steinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı

Gönüllü geri dönüş programları teşvik edici olmadı

Gurbetçi Arzu’nun ‘gelinlik’ hayali gerçek oldu

Almanya’da sınır kontrolleri sonuç verdi