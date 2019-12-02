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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali MERCİMEK, PENZBERG / Fotoğraflar: dpa
02.12.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti

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Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender, Münih’teki Penzberg Camisi’ni ziyareti etti. Cami imamı Benjamin İdris ve Penzberg İslam Cemaati Başkan Yardımcısı Gönül Yerli’den bilgi alan Steinmeier, vatandaşlarla da görüştü.

2005 yılında hizmete açılan ve modern mimarisiyle dikkati çeken camiyi inceleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Ziyaret ettiği caminin sadece dini olarak değil, sosyal anlamda da cemaate yuva işlevi gördüğünü vurgulayan Steinmeier, şunları söyledi:

Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti
“Cemaat üyelerinin sadece dinen değil, aynı zamanda politik olarak da aktif olmaları çok sevindirici bir durum. Diğer taraftan ibadet ve gençlik eğitiminin aynı zamanda Almanca icra edilmesi çok güzel. Caminin mimarisinde olduğu gibi çalışmalarında da şeffaflık gösterilmesi, Müslüman olmayan diğer hemşeriler arasında saygıyla karşılanıyor. Bu gibi cami cemaatlerinin artmasının olumlu olacağı kanısındayım.”
Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti
NAMAZI KILMAYI GÖSTERDİ
İslam dini hakkında Cumhurbaşkanı Steinmeier’e bilgi veren cami imamı Benjamin İdris, ziyaret sırasında ezan okuyup nasıl namaz kılındığını da gösterdi. İdris’in, basına kapalı yapılan görüşmede ise Münih’in büyük bir camiye ihtiyacı olduğunu, bu konuda kendisinden destek beklediklerini söylediği öğrenildi.
Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyaretini memnuniyetle karşılayan bölgedeki Türkler ise Alman komşularıyla huzur içinde birlikte yaşamaya büyük destek verildiğini söylediler. Cumhurbaşkanı Steinmeier’e cami ziyaretinde Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU) ile Penzberg Belediye Başkanı Elke Zehetner de (SPD) eşlik etti. Steinmeier, camii ziyaretinden sonra belediye binasına geçerek altın defteri imzaladı.
Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti
Yabancı ve İslam karşıtı PEGIDA, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyareti sırasında protesto gösterisi yapmak istedi ancak kimse gelmedi.
Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti

Steinmeier, Penzberg Camisi’ni ziyaret etti

 

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