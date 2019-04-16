Steinmeier, Kırgızistan Cumhurbaşkanını ağırladı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi. Steinmeier, konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov’u Bellevue Sarayı’nın kapısında karşıladı. Sarayın bahçesinde askeri tören düzenlenmesinin ardından iki cumhurbaşkanı basına kapalı gerçekleşen görüşmeye geçti.
BU arada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin yangında büyük ölçüde zarar görmesine ilişkin açıklamada bulundu. Paris’teki görüntülerden dolayı sarsıldıklarını belirten Steinmeier, “Fransa yalnız değil. Notre Dame sadece bir Fransız kilisesi değil, Avrupa kültürünün büyük bir mirasıdır” ifadesini kullandı.
MERKEL’LE DE BİR ARAYA GELECEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Notre Dame’ın yeniden inşa edilmesine yönelik Avrupalılara çağrıda bulunduğunu anımsatan Steinmeier, Almanya ve Avrupa halkından Notre Dame’ın yeniden inşasını desteklemelerini rica etti. Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelecek.
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