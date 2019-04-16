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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
16.04.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Steinmeier, Kırgızistan Cumhurbaşkanını ağırladı

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Steinmeier, Kırgızistan Cumhurbaşkanını ağırladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi. Steinmeier, konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov’u Bellevue Sarayı’nın kapısında karşıladı. Sarayın bahçesinde askeri tören düzenlenmesinin ardından iki cumhurbaşkanı basına kapalı gerçekleşen görüşmeye geçti.

BU arada Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Fransa’nın başkenti Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin yangında büyük ölçüde zarar görmesine ilişkin açıklamada bulundu. Paris’teki görüntülerden dolayı sarsıldıklarını belirten Steinmeier, “Fransa yalnız değil. Notre Dame sadece bir Fransız kilisesi değil, Avrupa kültürünün büyük bir mirasıdır” ifadesini kullandı.

Steinmeier, Kırgızistan Cumhurbaşkanını ağırladı

MERKEL’LE DE BİR ARAYA GELECEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Notre Dame’ın yeniden inşa edilmesine yönelik Avrupalılara çağrıda bulunduğunu anımsatan Steinmeier, Almanya ve Avrupa halkından Notre Dame’ın yeniden inşasını desteklemelerini rica etti. Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelecek.

Steinmeier, Kırgızistan Cumhurbaşkanını ağırladı

 

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