Spor yazarı Necdet Topcu Londra’da vefat etti
İngiltere’nin başkenti Londra’da yayın yapan yerel Londra Gazete’nin spor editörü tecrübeli yazar Necdet Topçu, 63 yaşında hayata gözlerini kapadı. Topcu’nun cenazesi Türiye’de toprağa verilecek.
TÜRKİYE’de Son Havadis, Tan, Sabah ve Günaydın gazetelerinde spor muhabirliği yaptıktan sonra 1992’de Londra’ya gelen ve Hürriyet, Olay ve Toplum Postası’nda çalışan Necdet Topçu, 2001’den bu yana Londra Gazete’de yazarlık yapıyordu.
Uzun yıllardır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Necdet Topçu, geçen haftalarda geçirdiği ameliyat sonrasında Londra’daki bir hastanede müşahede altında tutuluyordu. Topçu, 21 Ocak saat 18.00 sularında 63 yaşında hayatını kaybetti. Topcu’nun cenazesinin Türiye’de toprağa verilecek.
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