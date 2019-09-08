SPD’yi ikna etti! Askerler kalıyor
CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, hükümet ortağı SPD’yi, Irak ve Suriye’deki Alman askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda ikna etti.
ÜRDÜN’de konuşlandırılan askeri birlik ve Tornado keşif ile Awacs uçaklarının görev süresi 31 Ekim’de sona eriyordu. CDU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı ve partisinin Savunma Politikaları Sözcücü Johann Wadephul, SPD’nin kararını değiştirmesiyle ilgili şunları söyledi: “Çok akıllıca bir karar. Askeri birliklerin süresinin uzatılacak olması, Almanya’nın güvenilirliği ve ortaklarına bağlılığını göstermesi açısında önemli” dedi. SPD’ye kararını değiştirdiği için teşekkür eden Wadephul, “Alman askeri birlikleri ve uçakların görev süresinin uzatılmaması, bölgede bulunan koalisyon birliklerinin askerlerinin hayatını tehlikeye düşürebilirdi” dedi.
SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, askeri birlik ve uçakların görev süresinin uzatılmasına parti olarak onay vermeyeceklerini açıklamış, daha sonra sürenin uzatılması için SPD’nin ikna edilmesi gerektiğini söylemişti.
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