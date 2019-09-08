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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa, Arşiv
08.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

SPD’yi ikna etti! Askerler kalıyor

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SPD’yi ikna etti! Askerler kalıyor

CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, hükümet ortağı SPD’yi, Irak ve Suriye’deki Alman askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda ikna etti.

SPD’yi ikna etti Askerler kalıyorÜRDÜN’de konuşlandırılan askeri birlik ve Tornado keşif ile Awacs uçaklarının görev süresi 31 Ekim’de sona eriyordu. CDU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı ve partisinin Savunma Politikaları Sözcücü Johann Wadephul, SPD’nin kararını değiştirmesiyle ilgili şunları söyledi: “Çok akıllıca bir karar. Askeri birliklerin süresinin uzatılacak olması, Almanya’nın güvenilirliği ve ortaklarına bağlılığını göstermesi açısında önemli” dedi. SPD’ye kararını değiştirdiği için teşekkür eden Wadephul, “Alman askeri birlikleri ve uçakların görev süresinin uzatılmaması, bölgede bulunan koalisyon birliklerinin askerlerinin hayatını tehlikeye düşürebilirdi” dedi.
SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, askeri birlik ve uçakların görev süresinin uzatılmasına parti olarak onay vermeyeceklerini açıklamış, daha sonra sürenin uzatılması için SPD’nin ikna edilmesi gerektiğini söylemişti.

SPD’yi ikna etti Askerler kalıyor

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