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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
04.12.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

SPD’nin ‘hırçın çocuğu’ndan ‘U’ dönüşü!

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SPD’nin ‘hırçın çocuğu’ndan ‘U’ dönüşü!

SPD’nin ‘hırçın çocuğu’ olarak anılan ‘Genç Sosyalistler’in Başkanı Kevin Kühnert, CDU/CSU’yla birlikte kurulan büyük koalisyonun en hararetli karşıtlarındandı. Ancak şimdi tam bir ‘U’ dönüşü yaptı ve partisini koalisyonu terk etmemesi konusunda uyardı.

ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) 6-8 tarihleri arasında kurultayı var. Kurultaydan, ‘koalisyona devam mı tamam mı’ yönünde bir karar çıkması bekleniyor. Görüşmelerin başlamasından itibaren büyük koalisyona karşı çıkan SPD Gençlik Teşkilatı (JUSOS) Başkanı Kevin KühnertRheinische Post’ gazetesine verdiği demeçte bu kez ‘U’ dönüşü yaptı. “Koalisyonu terk eden kontrolün de bir kısmını kaybeder” diyen Kühnert, delegeleri bu noktayı göz önünde bulundurmaya çağırdı. Kühnert, “Korkuyla değil, sonucunu iyice düşünerek karar vermek gerekir” dedi.

SPD’nin ‘hırçın çocuğu’ndan ‘U’ dönüşü
‘BÖYLE BİR İSTEĞİMİZ YOK’
Koalisyon sözleşmesini yeniden müzakerenin de söz konusu olmadığını belirten Kühnert, “Bizim koalisyon sözleşmesini yeniden müzakere etmek gibi bir isteğimiz yok. Bunu hiç kimse istemedi” dedi. Ancak sözleşmedeki yeniden gözden geçirme faslından hareketle bazı yenilikler istediklerini vurgulayan Kühnert, üyelerin seçtiği yeni eş başkanların daha fazla sosyal adalet, daha etkili iklimi koruma politikası vaadiyle seçildiğine dikkati çekti. Bu iki konunun önemine işaret eden Kühnert, hükümetin kalıp kalmayacağı sorusunun bu konulardaki müzakere sonucuna bağlı olduğunu kaydetti.
SPD yönetiminin de kurultaya sıfır borç politikasına son verilmesi gibi hemen koalisyondan çıkmaya götürecek bir önerge getirmeyi düşünmediği bildirildi. Üyeler tarafından eş başkan seçilen Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken, koalisyon sözleşmesinde yeniden müzakerelere gidilmesi sözü vermişti.

 

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