SPD’nin ‘hırçın çocuğu’ndan ‘U’ dönüşü!
SPD’nin ‘hırçın çocuğu’ olarak anılan ‘Genç Sosyalistler’in Başkanı Kevin Kühnert, CDU/CSU’yla birlikte kurulan büyük koalisyonun en hararetli karşıtlarındandı. Ancak şimdi tam bir ‘U’ dönüşü yaptı ve partisini koalisyonu terk etmemesi konusunda uyardı.
ALMANYA’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) 6-8 tarihleri arasında kurultayı var. Kurultaydan, ‘koalisyona devam mı tamam mı’ yönünde bir karar çıkması bekleniyor. Görüşmelerin başlamasından itibaren büyük koalisyona karşı çıkan SPD Gençlik Teşkilatı (JUSOS) Başkanı Kevin Kühnert ‘Rheinische Post’ gazetesine verdiği demeçte bu kez ‘U’ dönüşü yaptı. “Koalisyonu terk eden kontrolün de bir kısmını kaybeder” diyen Kühnert, delegeleri bu noktayı göz önünde bulundurmaya çağırdı. Kühnert, “Korkuyla değil, sonucunu iyice düşünerek karar vermek gerekir” dedi.‘BÖYLE BİR İSTEĞİMİZ YOK’
Koalisyon sözleşmesini yeniden müzakerenin de söz konusu olmadığını belirten Kühnert, “Bizim koalisyon sözleşmesini yeniden müzakere etmek gibi bir isteğimiz yok. Bunu hiç kimse istemedi” dedi. Ancak sözleşmedeki yeniden gözden geçirme faslından hareketle bazı yenilikler istediklerini vurgulayan Kühnert, üyelerin seçtiği yeni eş başkanların daha fazla sosyal adalet, daha etkili iklimi koruma politikası vaadiyle seçildiğine dikkati çekti. Bu iki konunun önemine işaret eden Kühnert, hükümetin kalıp kalmayacağı sorusunun bu konulardaki müzakere sonucuna bağlı olduğunu kaydetti.
SPD yönetiminin de kurultaya sıfır borç politikasına son verilmesi gibi hemen koalisyondan çıkmaya götürecek bir önerge getirmeyi düşünmediği bildirildi. Üyeler tarafından eş başkan seçilen Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken, koalisyon sözleşmesinde yeniden müzakerelere gidilmesi sözü vermişti.
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