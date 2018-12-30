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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
30.12.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

SPD’li Weil: ‘Dayanışma Vergisi derhal kaldırılmalı’

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SPD’li Weil: ‘Dayanışma Vergisi derhal kaldırılmalı’

İki Almanya’nın birleşmesinden sonra doğu eyaletlerinin kalkınması amacıyla getirilen ‘Dayanışma Vergisi’ ile ilgili tartışmalara Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil de dahil oldu. SPD’li Weil, uygulamaya karşı olduğunu söyledi.

CDU, aralık ayının başında Hamburg'da gerçekleştirdiği olağan genel kurultayda ‘Dayanışma Vergisi’nin tamamen kaldırılmasını parti programına almıştı. SPD’li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da uygulamaya karşı olduğunu ve derhal kaldırılması gerektiğini söyledi. Weil’ın bu açıklaması, SPD’nin de bu uygulamaya son verilmesinde kararlı olduğu yorumlarına yol açtı. Weil açıklamasında, ‘Dayanıma Vergisi’nin kaldırılmasıyla düşük ve orta gelirli gruba mensup çalışanların önemli bir yükten kurtulacaklarına ve bu gelir gurubu için ek bir kaynak oluşacağına dikkati çekti. Ülkenin yeni bir vergi reformuna ihtiyacı olduğunu belirten Stephan Weil, yüksek gelir sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını da savundu.

2017’DE 17 MİLYAR EURO KASAYA GİRDİ
‘Dayanışma Vergisi’ 1991’de uygulanmaya başlandı. 1990’da iki Almanya birleşince, dönemin hükümeti doğu eyaletlerinin alt yapısını kalkındırmak ve modernize etmek amacıyla ‘Dayanışma Vergisi’ adıyla yeni bir vergi getirdi. 1991’de geçici olarak alınmaya başlanan vergi, 1995’te kalıcı oldu. 1988’de de çıkarılan yasayla çalışanların gelirinden yüzde 5.5 oranında ‘Dayanışma Vergisi’ kesintisi yapıldı. 20 yıldır alınan verginin en geç 2021 yılına kadar kademeli olarak kaldırılması öngörülüyor. Federal hükümet, 2021’e kadar çalışanların yüzde 90’nını vergi yükünden kurtarmayı hedefliyor. Devlet, 2017’de ‘Dayanışma Vergisi’yle 17 milyar Euro gelir elde etmişti.

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