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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
25.10.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

SPD’li Mützenich’e cevap CDU’lu Röttgen’den geldi

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SPD’li Mützenich’e cevap CDU’lu Röttgen’den geldi

Almanya’da yapılan son seçimlerde büyük oranda oy kaybettiği için siyaset sahnesinden silinme tehlikesi yaşayan SPD tabanında hükümetten çekilme talepleri yükselirken, parti yönetimi ise krizden çıkış yolları arıyor. SPD, hükümetin büyük ortağı CDU ile arasındaki Türkiye üzerine başlayan görüş ayrılığından nemalanmak istiyor.

CDU Lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in Suriye sınırında uluslararası kontrolde güvenli bölge talebi konusunda ayrı görüşe sahip olan SPD, şimdi de Türkiye’nin NATO’daki geleceği tartışmasını başlattı. SPD’nin Grup Başkanı Rolf Mützenich, ‘Funke Mediengruppe’ gazetelerine verdiği demeçte, Barış Pınarı harekâtının, Türkiye’nin kendini savunma hakkıyla örtüşmediğini ileri sürdü. Mützenich, “NATO Genel Sekreteri Türkiye’nin halen güvenilir olduğu inancı taşıyor mu, bunu açıklaması gerekir. NATO Genel Sekreterine bu konuda büyük görev düşüyor. Benim Türkiye’ye karşı kaygılarım büyüyor ve bu kaygı Rus hava savunma sistemini almasıyla da başlamadı” dedi.

‘MUTZENICH’İN TALEBİ YANLIŞ’
SPD’li Mützenich’e cevap, Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Norbert Röttgen’den geldi: “Türkiye’nin NATO üyeliği tüm NATO üyelerinin stratejik çıkarına. Bu nedenle SPD Grup Başkanı Mützenich’in talebini yanlış buluyorum. Böyle bir talep Avrupa ve transantlantik çıkarlara aykırı.” Mützenich’in talebine SPD eski lideri Sigmar Gabriel de tepki gösterdi. Tagesspiegel gazetesine konuşan Gabriel, SPD’yi, Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açması konusunda uyardı ve NATO’dan ayrılmasının ‘çok daha büyük güvenlik tehlikeleri’ yaratacağını vurguladı.

 

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