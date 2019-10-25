SPD’li Mützenich’e cevap CDU’lu Röttgen’den geldi
Almanya’da yapılan son seçimlerde büyük oranda oy kaybettiği için siyaset sahnesinden silinme tehlikesi yaşayan SPD tabanında hükümetten çekilme talepleri yükselirken, parti yönetimi ise krizden çıkış yolları arıyor. SPD, hükümetin büyük ortağı CDU ile arasındaki Türkiye üzerine başlayan görüş ayrılığından nemalanmak istiyor.
CDU Lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in Suriye sınırında uluslararası kontrolde güvenli bölge talebi konusunda ayrı görüşe sahip olan SPD, şimdi de Türkiye’nin NATO’daki geleceği tartışmasını başlattı. SPD’nin Grup Başkanı Rolf Mützenich, ‘Funke Mediengruppe’ gazetelerine verdiği demeçte, Barış Pınarı harekâtının, Türkiye’nin kendini savunma hakkıyla örtüşmediğini ileri sürdü. Mützenich, “NATO Genel Sekreteri Türkiye’nin halen güvenilir olduğu inancı taşıyor mu, bunu açıklaması gerekir. NATO Genel Sekreterine bu konuda büyük görev düşüyor. Benim Türkiye’ye karşı kaygılarım büyüyor ve bu kaygı Rus hava savunma sistemini almasıyla da başlamadı” dedi.
‘MUTZENICH’İN TALEBİ YANLIŞ’
SPD’li Mützenich’e cevap, Hıristiyan Demokrat Birlik Partili Norbert Röttgen’den geldi: “Türkiye’nin NATO üyeliği tüm NATO üyelerinin stratejik çıkarına. Bu nedenle SPD Grup Başkanı Mützenich’in talebini yanlış buluyorum. Böyle bir talep Avrupa ve transantlantik çıkarlara aykırı.” Mützenich’in talebine SPD eski lideri Sigmar Gabriel de tepki gösterdi. Tagesspiegel gazetesine konuşan Gabriel, SPD’yi, Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açması konusunda uyardı ve NATO’dan ayrılmasının ‘çok daha büyük güvenlik tehlikeleri’ yaratacağını vurguladı.
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