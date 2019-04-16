SPD’li adaydan Türkçe sandık daveti
SPD’nin Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Gaby Bischoff, Türkçe bastırdığı broşürle Türkiye kökenli Alman seçmenlerden destek istedi. Bischoff, broşürde, “26 Mayıs Avrupa seçimlerinde oylar Berlin adayı Gaby Bischoff’a. 26 Mayıs, dayanışmanın, adaletin ve sürdürülebilirliğin hâkim olduğu bir Avrupa için hepinizi sandığa, SPD’ye oy vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
CHP Berlin Birlik’in davetlisi olarak Kreuzberg’deki IG Metall Sendikası binasında düzenlenen panele katılan Bischoff, katılımcıların Türkçe ve Almanca yönelttiği soruları da yanıtladı. Konuşmasında AP seçimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Bischoff, şunları söyledi: “AB, bizim hayatımızı çoğu zaman hissetmesek de etkiliyor. Ulusal yasalar artık AB’ye uygun olarak çıkıyor. Ulusal meclisler çalışmalarını AB’ye uyumlu halde yürütüyor. Avrupa’da ve Almanya’da ayrımcılık önemli bir sorun. Avrupa hukuk sistemi herkese eşitlik temelinde; hiç kimsenin din, cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel tercih ve engellilik durumundan ayrımcılığa uğramamasını öngörüyor. AB bu yönde önemli kazanımlar da sağladı. Ancak bu yetmiyor. Ben de Brüksel ve Strazburg’da bu alanda çaba harcayacağım. Ayrımcılık konusunda daha çok çalışılmalı. Çoğu zaman hayatımızda görülmeyen ayrımcılık uygulanıyor. En çok ayrımcılık, konut edinme ve işe girmede hissediliyor.”
‘SERBEST DOLAŞIMDAN YANAYIZ’
Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Bischoff, “Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına AB fonlarından daha fazla pay ayrılması gerekiyor. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci önce donduruldu sonra da durduruldu. Ancak Türkiye istemedikçe tam üyelik sürecinden vazgeçilemez” dedi. Panele dinleyici olarak katılanlardan gelen sorulara da cevap veren Bischoff, Almanya’nın Türklere yönelik vizeyi ne zaman kaldırılacağı veya koşulların iyileştirileceğine ilişkin soruya şöyle cevap verdi: “Biz SPD olarak Türkiye’ye vize koşullarının hafifletilmesinden yanayız. Tıpkı sermaye gibi insanların da engel olmadan serbest dolaşmasını savunuyoruz.”
Türkiye’nin yarım asırdan fazla süredir AB üyeliği için bekletildiğini belirten CHP Berlin Birlik Başkanı Kenan Kolat ise, “Türkiye üyelik için başvurduğunda şimdi üye olan birçok devlet daha kurulmamıştı bile” dedi.
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