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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN
16.04.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

SPD’li adaydan Türkçe sandık daveti

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SPD’li adaydan Türkçe sandık daveti

SPD’nin Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Gaby Bischoff, Türkçe bastırdığı broşürle Türkiye kökenli Alman seçmenlerden destek istedi. Bischoff, broşürde, “26 Mayıs Avrupa seçimlerinde oylar Berlin adayı Gaby Bischoff’a. 26 Mayıs, dayanışmanın, adaletin ve sürdürülebilirliğin hâkim olduğu bir Avrupa için hepinizi sandığa, SPD’ye oy vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Berlin Birlik’in davetlisi olarak Kreuzberg’deki IG Metall Sendikası binasında düzenlenen panele katılan Bischoff, katılımcıların Türkçe ve Almanca yönelttiği soruları da yanıtladı. Konuşmasında AP seçimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Bischoff, şunları söyledi: “AB, bizim hayatımızı çoğu zaman hissetmesek de etkiliyor. Ulusal yasalar artık AB’ye uygun olarak çıkıyor. Ulusal meclisler çalışmalarını AB’ye uyumlu halde yürütüyor. Avrupa’da ve Almanya’da ayrımcılık önemli bir sorun. Avrupa hukuk sistemi herkese eşitlik temelinde; hiç kimsenin din, cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel tercih ve engellilik durumundan ayrımcılığa uğramamasını öngörüyor. AB bu yönde önemli kazanımlar da sağladı. Ancak bu yetmiyor. Ben de Brüksel ve Strazburg’da bu alanda çaba harcayacağım. Ayrımcılık konusunda daha çok çalışılmalı. Çoğu zaman hayatımızda görülmeyen ayrımcılık uygulanıyor. En çok ayrımcılık, konut edinme ve işe girmede hissediliyor.”

SPD’li adaydan Türkçe sandık daveti

‘SERBEST DOLAŞIMDAN YANAYIZ’
Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Bischoff, “Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına AB fonlarından daha fazla pay ayrılması gerekiyor. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci önce donduruldu sonra da durduruldu. Ancak Türkiye istemedikçe tam üyelik sürecinden vazgeçilemez” dedi. Panele dinleyici olarak katılanlardan gelen sorulara da cevap veren Bischoff, Almanya’nın Türklere yönelik vizeyi ne zaman kaldırılacağı veya koşulların iyileştirileceğine ilişkin soruya şöyle cevap verdi: “Biz SPD olarak Türkiye’ye vize koşullarının hafifletilmesinden yanayız. Tıpkı sermaye gibi insanların da engel olmadan serbest dolaşmasını savunuyoruz.”
Türkiye’nin yarım asırdan fazla süredir AB üyeliği için bekletildiğini belirten CHP Berlin Birlik Başkanı Kenan Kolat ise, “Türkiye üyelik için başvurduğunda şimdi üye olan birçok devlet daha kurulmamıştı bile” dedi.

SPD’li adaydan Türkçe sandık daveti

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