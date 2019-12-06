SPD’de üyelerin dediği oldu

ÜYELERİN oylarıyla SPD delegelerinin karşısına çıkan Federal Meclis milletvekili Saskia Esken yüzde 75.9, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eski Maliye Bakanı Norbert Walter Borjans ise yüzde 89.2 oyla SPD Eş Genel Başkanı seçildi. Saskia Esken için 610 delege geçerli oy kullandı. 463 delege Esken’in eş genel başkanlığına “Evet”, 116 delege “Hayır” dedi. 31 delege ise çekimser kaldı. Walter Borjans için de 611 delege geçerli oy kullandı. 545 delege Walter Borjans’ın eş genel başkanlığını onaylarken, 47 delege “Hayır” dedi, 19 delege çekimser kaldı. Böylelikle delegeler, SPD üyelerin çoğunluğunun talebine uymuş oldu. 1869 yılında kurulan SPD’de ilk kez eş genel başkanlık seçimi yapıldı. ‘ŞÜPHELERİM VAR’

İki aday da Genel Kurul’daki konuşmalarında sosyal adalet ve eşitliğe vurgu yaptı, iklimi korumaya önem verdiklerini söyledi. Esken, “Ben başta da büyük koalisyona karşı şüphe içindeydim. Şimdi de şüphelerim var. Uzun zamandır SPD kendi düşünceleri yerine koalisyonun düşüncelerine yoğunlaştı” sözleriyle, CDU/CSU ile sürdürülen koalisyona mesafeli olduğunu belirtti. Almanya’nın ücret konusunda Avrupa’nın gerisinde olduğunu belirten Esken, çalışanların gelirini düzeltecek düzenlemelerin yapılmasının altını çizdi.

Norbert Walter Borjans da konuşmasında ağırlıklı olarak CDU/CSU’yu hedef aldı: “Biz şimdi büyük koalisyonu ikna edemeyeceğiz diye bir jenerasyona iklim konusunda ‘Daha beklemelisiniz’ diyebilir miyiz. Bir kuşağı SPD’den uzak tutamayız. SPD, yeniden dağılım eşitliğini savunan parti olmalı.” TARTIŞMA BEKLENİYOR

Walter Borjans ve Esken, adaylık sürecinde yaptıkları açıklamalarda da CDU/CSU ile imzaladıkları koalisyon protokolünü yeniden müzakere ederek protokolde yer alan bazı maddelerde değişiklik yapmak istediklerini söylemişti. Kardeş partiler CDU/CSU ise koalisyon sözleşmesinde değişiklik yapmak istemiyor. Bu nedenle bundan sonraki dönemde SPD’nin koalisyon hükümetinde kalıp kalmamasına ilişkin tartışmaların yaşanması bekleniyor.