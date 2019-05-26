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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
26.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

SPD’de sular kaynıyor

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SPD’de sular kaynıyor

Halk desteği yüzde 18’in altına düşen Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) sular kaynıyor. Bir yılı aşkın süredir sessizliğini koruyan SPD’nin eski Genel Başkanı Martin Schulz, yeniden parti içinde etkili olmak için çalışmalara başladı. 63 yaşındaki Schulz, SPD Federal Meclis Grup Başkanı olmak istiyor.

152 üyeli SPD grubunda Schulz’a destek vermesi beklenen milletvekili sayısı 80 olarak tahmin ediliyor. SPD grup başkanlığı seçimi eylül ayında yapılacak. Schulz, geçen yıl genel başkanlık koltuğunu devrettiği Andrea Nahles ile grup başkanlığını ve partinin son durumunu görüştü. SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Nahles, partinin parti lideri olarak meclis grup başkanlığını bırakmak istemiyor. Schulz ise meclis grup başkanı olup yeniden hem parti içinde ve hem de ülke siyasetinde söz sahibi olmanın hesaplarını yapıyor.

SCHOLZ VE HEIL NE OLACAK?
Kulislerden edinilen bilgiye göre ikilinin görüşmesinde, Schulz, Nahles’e meclis grup başkanlığını bırakıp Federal Çalışma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olmasını önerdi. Öneriye şimdilik sessiz kalan Nahles, kabul etmesi durumunda Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil bakanlığı bırakmak zorunda kalacak. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da Başbakan Yardımcılığı görevini terk edecek. Schulz, bu hamleyle 2017’de yapılan federal seçimlerde alınan hezimetin sorumlusu olarak kendisini gösteren Scholz ve Heil’den böylece intikamını da almış olacak.

SEÇİM SONUÇLARI BELİRLEYECEK
Nahles’in meclis grup başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Parlamentosu ile yerel seçim sonuçlarına bağlı. SPD büyük oranda güç kaybettiği takdirde Nahles de meclis grup başkanlığını bırakmak zorunda kalacak. Partinin oy kaybının büyük olması halinde ise Nahles, kabinede bile yer almayıp genel başkan olarak sadece parti işlerine konsantre olmak durumunda da kalabilir. Görünen o ki, SPD’yi zor günler bekliyor. Seçim sonuçları ne olursa olsun, parti içinde koltuk kavgası aralık ayında yapılacak genel kurula kadar sürecek.

 

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