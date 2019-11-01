SPD’de ‘Scholz Giffey’le olsun’ sesleri
SPD’li Federal Meclis milletvekili Axel Schaefer, Olaf Scholz ile ikinci tura kalan Klara Geywitz’in yerine, Franziska Giffey’ı önerdi.
AİLE Bakanı Dr. Franziska Giffey, doktora tezinde intihal suçlaması nedeniyle parti liderliğine aday olmamıştı. Giffey’in doktora tezini araştıran Berlin Hür Üniversitesi’nin sadece kınamayla yetinip, “Dr. unvanını kullanabilir” kararı üzerine eş başkanlığa aday olsun sesleri yükselmeye başladı. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Schaefer, Olaf Scholz ile Franziska Giffey’in hem içeride hem dışarıda en inandırıcı eş başkan olacağını söyledi. Berlin eyalet meclisinde SPD Grup Başkanı Raed Saleh de Giffey’in ‘Dr.’ unvanını koruma kararının SPD için çok sevindirici olduğunu vurguladı.
Ancak Giffey’in unvanını koruması, uzmanlar çevresinde eleştirilere yol açtı. Üniversite araştırma kurulunun 205 sayfalık doktora tezinin 76 sayfasında bilimsel hatalar tespit etmesine rağmen ‘Dr.’ unvanını iptal etmemesi, ‘biraz intihal yapabilirsin’ izni olarak yorumlandı.
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