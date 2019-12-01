SPD’de liderlik yarışının sonu Merkel’in de sonunu getirecek
Almanya’da Merkel’in ortağı SPD’de deprem. Üyeler koalisyonun devamından yana olmayan sol kanadın desteklediği eş başkan adaylarını seçti. Siyasi gözlemciler Merkel hükümetinin uzun sürmeyeceği görüşünde.
ALMANYA’da hükümet ortağı SPD’nin uzun zamandır lider arayışı, üyelerin oylamasına sunulan eş başkan seçimiyle sonuçlandı. Üyeler beklenmedik bir şekilde sol kanadın eş başkan adayları Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken’i seçti. Yarışı kazanacağına kesin gözüyle bakılan, hükümetin devamından yana olan Maliye Bakanı ve Başbaşkan Yardımcısı Olaf Scholz ile Klara Geywitz yarışı kaybetti. Sol kanadın adayları Norbert Walter Borjans ve Saskia Esken üyelerin yüzde 53.06’sının oylarını alırken, Olaf Scholz ile Klara Geywitz yüzde 45.33’de kaldı. Üyelerin yüzde 54’ü oy kullandı.
SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİNDEN YANA
Üyelerin seçtiği Norbert Walter Borjans ile Saskia Esken’i hafta sonu yapılacak SPD kurultayında delegelerin de onaylaması gerekiyor. Ancak kurultaydan üyelerin kararının tersine bir sonuç çıkması beklenmiyor. Yarışı kaybeden Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz’un görevleri tehlikeye girerken, Başbakan Merkel hükümetinin de geleceği tehlikede. Scholz hükümetin devamından yanaydı. Ancak yeni eş başkanlar koalisyon sözleşmesinin yenilenmesinden yana. Siyasi gözlemciler SPD üyelerinin değişimden yana oy kullandığı, yeni eş başkanların hemen olmasa bile zaman içinde koalisyona son vereceği görüşünde. Almanya’yı hareketli günler bekliyor.
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