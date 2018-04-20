SPD’de liderlik koltuğuna kim oturacak?
Almanya’nın en eski partisi SPD, pazar günü yeni genel başkanını seçecek. İki kadın adayın yarışacağı kongrede partinin başına ilk kez bir kadın genel başkan geçecek.
457 bin 700 üyesi bulunan SPD, 22 Nisan Pazar günü Wiesbaden’de yapılacak kongreyle yeni liderini seçecek. Genel başkanlık koltuğu için Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ile Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange yarışıyor. Böylece 1863 yılında kurulan partinin 155 yıllık tarihinde liderlik koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Adaylar arasında parti yönetiminin desteklediği 47 yaşındaki Nahles’in seçimi rahat kazanması bekleniyor. Kongre öncesinde açıklama yapan Nahles, “Sanım bu görevi ben iyi yapabilirim. Ekibimle partide iyi işler başarırız” dedi. Martin Schulz’un görevini bırakmasının ardından partinin genel başkanlığını geçici olarak Olaf Scholz yapıyor.
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