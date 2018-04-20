SPD’de liderlik koltuğuna kim oturacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: GettyImages - Facebook
20.04.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

SPD’de liderlik koltuğuna kim oturacak?

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SPD’de liderlik koltuğuna kim oturacak?

Almanya’nın en eski partisi SPD, pazar günü yeni genel başkanını seçecek. İki kadın adayın yarışacağı kongrede partinin başına ilk kez bir kadın genel başkan geçecek.

457 bin 700 üyesi bulunan SPD, 22 Nisan Pazar günü Wiesbaden’de yapılacak kongreyle yeni liderini seçecek. Genel başkanlık koltuğu için Federal Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ile Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange yarışıyor. Böylece 1863 yılında kurulan partinin 155 yıllık tarihinde liderlik koltuğuna ilk kez bir kadın oturacak. Adaylar arasında parti yönetiminin desteklediği 47 yaşındaki Nahles’in seçimi rahat kazanması bekleniyor. Kongre öncesinde açıklama yapan Nahles, “Sanım bu görevi ben iyi yapabilirim. Ekibimle partide iyi işler başarırız” dedi. Martin Schulz’un görevini bırakmasının ardından partinin genel başkanlığını geçici olarak Olaf Scholz yapıyor.

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