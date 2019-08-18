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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: dpa
18.08.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

SPD’de en popüler aday

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SPD’de en popüler aday

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) kamuoyu yoklamalarında oy oranı yüzde 14’e kadar düştü. Halk desteğinin yanı sıra üye kaybı da yaşayan SPD’de, 2018’den bu yana parti üyeliğinden istifa edenlerin sayısı 37 bini buldu. Son 20 yılda, geçici isimlerle birlikte genel başkanlık koltuğuna 12 kişi oturdu. 2017’den bu yana ise altı isim genel başkan olarak görev yaptı. SPD’de aralık ayında yapılacak genel kurulda yeni genel başkan seçilecek. Adaylık başvuruları da 1 Eylül’e kadar kabul edilecek. Adaylar, genel kurul tarihine kadar 23 ayrı konferansta kendilerini ve projelerini parti üyelerine anlatacak.

ŞİMDİYE kadar çıkan 12 aday kamuoyunda ve parti içinde büyük yankı uyandırmadı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz en güçlü aday olarak ortaya çıktı. Resmi olarak bu hafta adaylığını açıklayacak olan 61 yaşındaki Scholz, adaylığı ve partinin durumuyla ilgili görüşlerini Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda anlattı. “SPD’nin başında olmasını istediğim isimler aday olmadı. Bu durumu görmezden gelemem. Durumu yeniden değerlendirdim” diyerek neden aday olduğunu belirtti. Scholz, haziran başında Andrea Nahles’in yerine geçip geçmeyeceği sorularına, zamanı gerekçe göstererek birçok kez “Hayır” cevabını vermişti.

PARTİ YEİDEN GÜÇLENECEK
Gazeteye verdiği röportajda SPD’nin yeniden güçleneceğine inandığını belirten Scholz, şunları söyledi: “SPD’ye ihtiyaç var. Bizim partimizde tiyatro yönetmeni, aşçı, fabrikada çalışan işçi ve yazılımcı bir araya geliyor. Tüm bunlar, SPD’nin ana çekirdeğini oluşturuyor. Tümü, ülkemize yaptıkları katkı nedeniyle saygıyı hak ediyor. İyi kariyer yapanların veya iyi kazanç elde edenlerin sadece kabul görmesini reddediyorum.”
Bakanlık görevinin yanı sıra SPD Genel Başkanlığı görevini nasıl yürüteceğiyle ilgili soruya ise, “Burada söz konusu olan iş yükü değil. Söz konusu olan SPD. Toplumumuzun geleceği için güçlü bir SPD’ye ihtiyaç var. Bunu SPD’ye oy vermeyenler de görüyor” cevabını verdi.

‘NEDENSİZ AYRILAMAZSINIZ’
Scholz, kendisine yönelik gerçek sosyal demokrat olmadığı yönündeki eleştirilerle ilgili soruyu da böyle yanıtladı: “Ben, tüm kalbimle birlikte 17 yaşından beri SPD üyesiyim. Hamburg’da benim başbakanlığımda yuva ve üniversitelerin ücretsiz olmasını sağladık. Tam gün okulları hayata geçirdik. Sosyal konutların üretimi için yatırım yaptık. Tüm bunlar sosyal demokratların klasik konuları. Çalışma Bakanı olduğum dönemde asgari ücret için savaştım.”
Genel başkanlık için aday olanların neredeyse tümü CDU/CSU ile yürütülen koalisyon hükümetinden ayrılmayı isterken, Scholz bu konuda farklı düşünüyor. Hükümetin devamından yana olduğunu ifade eden Scholz, “Koalisyon hükümetinden ayrılmak o kadar kolay değil. Nedensiz ayrılamazsınız. Elbette hükümetin çalışmalarını değerlendirmek lazım. İkinci kez büyük koalisyon hükümeti görevde. Ama kesinlikle üçüncüsü olmayacaktır” dedi.

SPD’de en popüler aday

ADAY ENFSLASYONU
SPD genel başkanlığı için şimdiye kadar 12 isim aday olduğunu açıkladı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Adaylığını açıklayan isimler şunlar: Saksonya Uyum Bakanı Petra Köpping, Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, Gesine Schvan, Ralf Stegner, KRV Eyalet Aile eski Bakanı Christina Kampmann, Devlet Bakanı Michael Roth, Federal Meclis milletvekili Nina Scheer, Federal Meclis Grup Başkanvekili Karl Lauterbach, iş insan Robert Maier, Federal Meclis eski milletvekili Hans Wallow, Flensburg Belediye Başaknı Simone Lange ve Bautzen Belediye Alexander Ahrens.

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