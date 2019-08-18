SPD’de en popüler aday

ŞİMDİYE kadar çıkan 12 aday kamuoyunda ve parti içinde büyük yankı uyandırmadı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz en güçlü aday olarak ortaya çıktı. Resmi olarak bu hafta adaylığını açıklayacak olan 61 yaşındaki Scholz, adaylığı ve partinin durumuyla ilgili görüşlerini Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda anlattı. “SPD’nin başında olmasını istediğim isimler aday olmadı. Bu durumu görmezden gelemem. Durumu yeniden değerlendirdim” diyerek neden aday olduğunu belirtti. Scholz, haziran başında Andrea Nahles’in yerine geçip geçmeyeceği sorularına, zamanı gerekçe göstererek birçok kez “Hayır” cevabını vermişti.

PARTİ YEİDEN GÜÇLENECEK

Gazeteye verdiği röportajda SPD’nin yeniden güçleneceğine inandığını belirten Scholz, şunları söyledi: “SPD’ye ihtiyaç var. Bizim partimizde tiyatro yönetmeni, aşçı, fabrikada çalışan işçi ve yazılımcı bir araya geliyor. Tüm bunlar, SPD’nin ana çekirdeğini oluşturuyor. Tümü, ülkemize yaptıkları katkı nedeniyle saygıyı hak ediyor. İyi kariyer yapanların veya iyi kazanç elde edenlerin sadece kabul görmesini reddediyorum.”

Bakanlık görevinin yanı sıra SPD Genel Başkanlığı görevini nasıl yürüteceğiyle ilgili soruya ise, “Burada söz konusu olan iş yükü değil. Söz konusu olan SPD. Toplumumuzun geleceği için güçlü bir SPD’ye ihtiyaç var. Bunu SPD’ye oy vermeyenler de görüyor” cevabını verdi.

‘NEDENSİZ AYRILAMAZSINIZ’

Scholz, kendisine yönelik gerçek sosyal demokrat olmadığı yönündeki eleştirilerle ilgili soruyu da böyle yanıtladı: “Ben, tüm kalbimle birlikte 17 yaşından beri SPD üyesiyim. Hamburg’da benim başbakanlığımda yuva ve üniversitelerin ücretsiz olmasını sağladık. Tam gün okulları hayata geçirdik. Sosyal konutların üretimi için yatırım yaptık. Tüm bunlar sosyal demokratların klasik konuları. Çalışma Bakanı olduğum dönemde asgari ücret için savaştım.”

Genel başkanlık için aday olanların neredeyse tümü CDU/CSU ile yürütülen koalisyon hükümetinden ayrılmayı isterken, Scholz bu konuda farklı düşünüyor. Hükümetin devamından yana olduğunu ifade eden Scholz, “Koalisyon hükümetinden ayrılmak o kadar kolay değil. Nedensiz ayrılamazsınız. Elbette hükümetin çalışmalarını değerlendirmek lazım. İkinci kez büyük koalisyon hükümeti görevde. Ama kesinlikle üçüncüsü olmayacaktır” dedi.





ADAY ENFSLASYONU

SPD genel başkanlığı için şimdiye kadar 12 isim aday olduğunu açıkladı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Adaylığını açıklayan isimler şunlar: Saksonya Uyum Bakanı Petra Köpping, Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, Gesine Schvan, Ralf Stegner, KRV Eyalet Aile eski Bakanı Christina Kampmann, Devlet Bakanı Michael Roth, Federal Meclis milletvekili Nina Scheer, Federal Meclis Grup Başkanvekili Karl Lauterbach, iş insan Robert Maier, Federal Meclis eski milletvekili Hans Wallow, Flensburg Belediye Başaknı Simone Lange ve Bautzen Belediye Alexander Ahrens.