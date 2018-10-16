SPD yönetiminin kaderini Hessen’e belirleyecek
SPD, Bavyera’daki seçimlerde aldığı tarihi yenilginin şokunu yaşıyor. Her seçimde kan kaybeden SPD’de parti lideri Andrea Nahles topun ağzında.
BAVYERA seçimlerinin ardından SPD yönetimine henüz sert eleştiriler gelmedi. Ancak 28 Ekim’de yapılacak Hessen seçimleri, SPD yönetiminin kaderini belirleyecek. Hessen’de alınacak ağır yenilgi, SPD Lideri Andrea Nahles’i topun ağzına koyabilir. Parti yönetimi ise seçimlere kadar sakinliğini korumaya çalışıyor. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Şimdi sinirlerimizi kaybedip paniğe kapılmayalım” dedi. SPD Lideri Nahles ise, “Böyle bir yenilgiden sonra birbirimize kenetlenmemiz lazım” dedi. SPD’nin eski lideri Sigmar Gabriel de “Havlu atmayalım” çağrısında bulundu. Gabriel, SPD’yi büyük koalisyonu bozarak hükümet krizine yol açmaya karşı da uyardı: “Yeni bir hükümet kirizi Almanya’yı daha istikrarlı yapmaz.”
Ancak parti içindeki sol kanat ise sabır çağrılarına daha fazla uymak istemiyor. Merkel’le büyük koalisyona isyan bayrağı çeken gençlik teşkilatı JUSOS Başkanı Kevin Kühnert, SPD yönetiminden artık koalisyonda kalıp kalmama konusunda çok net bir sınır belirlemesini istedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle