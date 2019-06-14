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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
14.06.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

SPD: Yeşiller de AfD gibi! İkisi de gülünç...

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SPD: Yeşiller de AfD gibi! İkisi de gülünç...

Anketlerde oy kaybı süren SPD, Yeşiller’i hedef aldı. SPD geçici başkanlarından Thorsten Schaefer Gümbel “Yeşiller dünyadaki tüm sefilliği iklim değişikliğine indirgemeye çalışıyor. Bu tarz bir siyaset AfD’nin dünyadaki sorunları göçe bağlaması kadar yanlış. İkisi de gülünç” dedi.

HÜKÜMET ortağı SPD, krizden çıkış yolları arıyor. Geçici başkanlardan Thorsten Schaefer Gümbel, SPD düşerken, yükselişe geçen Yeşiller’i hedef aldı ve Yeşiller’i aşırı sağcı AfD gibi popülist siyaset yapmakla suçladı. Tagesspiegel Gazetesi’ne konuşan Thorsten Schaefer Gümbel, “Yeşiller şimdi dünyadaki tüm sefilliği iklim değişikliği sorusuna indirgemeye çalışıyor. Bu tarz bir siyaset AfD’nin dünyadaki sorunları göçe bağlaması kadar yanlış. İkisi de gülünç biçimde siyaseti dar bir çerçeveye hapsediyor” dedi.

YEŞİLLER’İN MASKESİ DÜŞECEK
Sosyal sorunların Yeşiller için hiçbir önemi olmadığını söyleyen Thorsten Schaefer Gümbel, “Yeşiller’den korkmuyorum. Yeşiller vicdan rahatlığı içinde kapitalizmden yana. Sosyal sorunların onlar için hiçbir önemi yok. Programlarında hiçbir rol oynamıyor. Kendilerini ilerici güç olarak gösteriyorlar. Ama değiller. Ben onları siyasi süreçte daha çok otoriter olarak görüyorum. Önemli konularda Yeşiller’in somut çözüm planları yok, buna hazır da değiller. Er geç hükümette görev aldıklarında bu ortaya çıkacak ve Yeşiller’in maskesi düşecek” diye konuştu.
Yeşiller ise bu eleştirilere sert tepki gösterdi ve SPD’den böyle bir eleştiri gelmesinin şaşırtıcı olduğunu bunun SPD’ye bir yarar sağlamayacağı belirtildi.

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