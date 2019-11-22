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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
22.11.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

SPD üzerinde çalışıyor! Çocuk parası...

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SPD üzerinde çalışıyor! Çocuk parası...

Almanya’da koalisyon ortağı SPD, çocuk parasında reform yapmak istiyor. Parti içinde ‘Temel Çocuk Parası’ adıyla bir program üzerinde çalışma başlatıldı. Programla, 18 yaş altı 17 milyon 800 bin çocuk ve genç için ödenen çocuk parasında iyileştirme hedefleniyor.

DAR gelirli ailelere destek olunması gerektiğini belirten SPD geçici Genel Başkanı Malu Dreyer, çocukların yaşı büyüdükçe ödenecek çocuk parası miktarının da artırılmasından yana olduklarını söyledi. Bunun için de parti içinde başlatılan çalışmayla, 6 yaşındaki çocuklara 400 Euro’ya, 6 ila 13 yaş arasındakilere 458 Euro’ya ve 13 yaşından büyüklere de 478 Euro’ya kadar çocuk parası ödenmesi planlanıyor. SPD’nin üzerinde çalıştığı ve 6-8 Aralık tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek genel kurulda da delegelerin oyuna sunacağı ‘Temel Çocuk Parası’ uygulamasının 2021’den sonra hayata geçirilmesi öngörülüyor. SPD’nin üzerinde çalıştığı program, ailelerin vergi avantajından yararlanmasını da içeriyor. Yürürlükteki uygulamada ebeveynler ya çocuk parası alıyor ya da vergi muafiyetinden yararlanıyor. Çocuk parası almak mı yoksa vergi muafiyetinden yararlanmanın avantajlı olduğuna ise ebeveynler değil, maliye karar veriyor. SPD bu uygulamayı da değiştirmek istiyor. SPD’nin üzerinde çalıştığı çocuk parası uygulamasının benzerini Yeşiller de önermişti. Yeşiller, her çocuğa en az 280 Euro ödenmesini gündeme getirmişti.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE
Almanya’da yürürlükteki çocuk parası yasası, çocuk sayısını baz alıyor. Bir çocuklu aileye 204, iki çocuklu aileye 408 Euro her ay ödeme yapılıyor. Üçüncü çocuktan itibaren ödenen para miktarı artıyor. Buna göre üç çocuklu aileye iki çocuk için 408, üçüncü çocuk için 210, dördüncü çocuk için ödenen miktar 235 Euro. 2021 yılından itibaren ise çocuk parası artacak. İki çocuğa kadar çocuk başına 219, üçüncü çocuğa 225, dördüncü çocuğa ise 250 Euro ödenecek.

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