‘SPD sorumluluk almaya hazır’
Thüringen seçimlerini değerlendiren SPD’nin liste başı adayı Wolfgang Tiefensee, “SPD sorumluluk almaya hazır” diyerek kurulacak koalisyonda tekrar olmak istediklerini açıkladı.
BERLİN’deki parti merkezinde geçici Genel Başkan Malu Dreyer ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Tiefensse, “SPD hükümette kalırsa, eyaletin istikrarı açısından kazanç olur. Eyaletin istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var” dedi. Sonucun hayal kırıklığı yarattığını belirten Malu Dreyer ise, “Kutuplaşma nedeniyle bu sonuç ortaya çıktı. AfD’ye çıkan oy ben de hayal kırkılığı yarattı” dedi. Dreyer, buna gerekçe olarak da AfD ile Sol Partili Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow’un tutumunu gösterdi.
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