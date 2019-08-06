SPD liderini arıyor
Büyük ümitlerle SPD Genel Başkanı olan Andrea Nahles’in istifasından sonra partide lider arayışı sürüyor. Şimdiye kadar “Liderlik yarışında varım” diyenler, genellikle kamuoyunun tanımadığı yüzler.
PARTİNİN geçici başkanları Malu Dreyer, Manuela Schwesig ve Thorsten Schaefer Gümbel, daha önce aday olmayacaklarını açıkladı. Gözler Maliye Bakanı Olaf Schloz’a çevrildi. Ancak Scholz da adaylık yarışına girmeyeceğini söyledi.
Partinin tanınmış diğer yüzleri ise şimdilik beklemeyi tercih ediyor. Liderlik yarışının önde gelen isimleri arasında geçen Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil parti aday olmayacağını açıkladı. Şimdi Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner’in aday olacağı konuşuluyor. Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius ve parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil da sessizliğini koruyor.
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