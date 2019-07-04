SPD çok kızmıştı! Giffey yanına gidip kutladı

AB liderlerinin Brüksel’de koltuk dağılımı pazarlığı kimseyi tatmin etmedi. Özellikle AB Komisyon Başkanlığı koltuğuna Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’i oturtma kararı, başta Almanya’da hükümet ortağı SPD olmak üzere Avrupa genelinde sosyal demokratları fena kızdırdı.

AB liderleri, seçimlerden önce AB Komisyon Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın büyük partilerin seçimlerdeki liste başı adayları arasından seçilmesi ilkesi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu ilkeye göre iki koltuğun sosyal demokratların adayı Frans Timmermans ile Hıristiyan demokratların adayı Manfred Weber arasında paylaştırılması gerekiyordu.

LİDERLER KENDİLERİ UYMADI

Merkel de Timmermans’ın AB Komisyon Başkanı, Weber’in ise Avrupa Parlamentosu Başkanı olmasında anlaştı. Ancak sağ popülist partilerin iktidarda olduğu Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya hükümet başkanları iki adaya da onay vermedi. Sonunda iki adayın dışında bir isim arandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önerisi üzerine Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen üzerinde anlaşmaya varıldı. AB liderleri böylece karara bağladıkları liste başı adayı prensibine kendileri uymadı.

‘SEÇMENLER KANDIRILMIŞTIR’

Şimdi seçimlerde aday olmayan, herhangi bir katkısı bulunmayan biri AB Komisyonu Başkanı koltuğuna oturacak. Adil olmayan bir karar bu. AB Komisyonu eski Başkan Yardımcısı sosyal demokrat Günter Verheugen, kararı “Seçmenler kandırılmış ve aldatılmıştır” diye sert bir dille eleştirdi. Ama Almanya’da hükümetin büyük ortağı CDU/CSU, kararı, 52 yıl sonra nihayet bir “Alman AB’nin Başbakanı konumundaki bir koltuğa oturacak” diye savunuyor. SPD ise karara kazan kaldırdı. En sert tepkiyi SPD eski lideri Sigmar Gabriel’den geldi. İlk açıklamasında, kararı, SPD’nin hükümetten çekilmesi için ‘bir gerekçe’ olarak gösterdi.

‘BEN O KADAR İLERİ GİTMEM’

Ama her geçen gün taban kaybeden SPD, bu çıkışla kamuoyu önünde bir Alman’ın AB Komisyon Başkanı olmasına karşı geliyor konumuna düştü. Hâlâ kendisine yeni bir lider arayışında olan SPD’nin geçici başkanlarından Malu Dreyer, “Ben o kadar ileri gitmem” diyerek bu karardan koalisyonu bozma gibi bir niyetleri olmadığı mesajını verdi.

GIFFEY’DEN KUTLAMA

SPD’nin hırçın çocuğu Kevin Kühnert bile, “Bu karar büyük koalisyonun yılsonuna kadar kalmasına katkıda bulunmuyor” diyerek, daha yumuşak bir çıkış sergiledi. SPD’nin gelecekteki liderleri arasında gösterilen Aile Bakanı Franziska Giffey ise çok daha farklı bir resim verdi. Giffey, karara çok sevinmiş gibi Bakanlar Kurulu toplantısında Ursula von der Leyen’in yanına gitti ve ellerini tutarak kendisini kutladı.