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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
04.07.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

SPD çok kızmıştı! Giffey yanına gidip kutladı

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SPD çok kızmıştı! Giffey yanına gidip kutladı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in isminin AB Komisyon Başkanlığı için önerilmesine kızan SPD’de, “Ayrılırız” sesleri cılızlaştı. Partinin hırçın çocuğu Kevin Kühnert bile yumuşak tepki gösterdi. Aile Bakanı Franziska Giffey ise Bakanlar Kurulu’nda von der Leyen’in yanına giderek kendisini kutladı.

AB liderlerinin Brüksel’de koltuk dağılımı pazarlığı kimseyi tatmin etmedi. Özellikle AB Komisyon Başkanlığı koltuğuna Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’i oturtma kararı, başta Almanya’da hükümet ortağı SPD olmak üzere Avrupa genelinde sosyal demokratları fena kızdırdı.
AB liderleri, seçimlerden önce AB Komisyon Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın büyük partilerin seçimlerdeki liste başı adayları arasından seçilmesi ilkesi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu ilkeye göre iki koltuğun sosyal demokratların adayı Frans Timmermans ile Hıristiyan demokratların adayı Manfred Weber arasında paylaştırılması gerekiyordu.

LİDERLER KENDİLERİ UYMADI
Merkel de Timmermans’ın AB Komisyon Başkanı, Weber’in ise Avrupa Parlamentosu Başkanı olmasında anlaştı. Ancak sağ popülist partilerin iktidarda olduğu Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya hükümet başkanları iki adaya da onay vermedi. Sonunda iki adayın dışında bir isim arandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önerisi üzerine Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen üzerinde anlaşmaya varıldı. AB liderleri böylece karara bağladıkları liste başı adayı prensibine kendileri uymadı.

‘SEÇMENLER KANDIRILMIŞTIR’
Şimdi seçimlerde aday olmayan, herhangi bir katkısı bulunmayan biri AB Komisyonu Başkanı koltuğuna oturacak. Adil olmayan bir karar bu. AB Komisyonu eski Başkan Yardımcısı sosyal demokrat Günter Verheugen, kararı “Seçmenler kandırılmış ve aldatılmıştır” diye sert bir dille eleştirdi. Ama Almanya’da hükümetin büyük ortağı CDU/CSU, kararı, 52 yıl sonra nihayet bir “Alman AB’nin Başbakanı konumundaki bir koltuğa oturacak” diye savunuyor. SPD ise karara kazan kaldırdı. En sert tepkiyi SPD eski lideri Sigmar Gabriel’den geldi. İlk açıklamasında, kararı, SPD’nin hükümetten çekilmesi için ‘bir gerekçe’ olarak gösterdi.

SPD çok kızmıştı Giffey yanına gidip kutladı

‘BEN O KADAR İLERİ GİTMEM’
Ama her geçen gün taban kaybeden SPD, bu çıkışla kamuoyu önünde bir Alman’ın AB Komisyon Başkanı olmasına karşı geliyor konumuna düştü. Hâlâ kendisine yeni bir lider arayışında olan SPD’nin geçici başkanlarından Malu Dreyer, “Ben o kadar ileri gitmem” diyerek bu karardan koalisyonu bozma gibi bir niyetleri olmadığı mesajını verdi.

SPD çok kızmıştı Giffey yanına gidip kutladı

GIFFEY’DEN KUTLAMA
SPD’nin hırçın çocuğu Kevin Kühnert bile, “Bu karar büyük koalisyonun yılsonuna kadar kalmasına katkıda bulunmuyor” diyerek, daha yumuşak bir çıkış sergiledi. SPD’nin gelecekteki liderleri arasında gösterilen Aile Bakanı Franziska Giffey ise çok daha farklı bir resim verdi. Giffey, karara çok sevinmiş gibi Bakanlar Kurulu toplantısında Ursula von der Leyen’in yanına gitti ve ellerini tutarak kendisini kutladı.

 

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