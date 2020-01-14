SPD-CDU ortaklığını iki ezeli rakip takımın ortaklığına benzetti

CDU’nun Gençlik Örgütü Başkanı Kuban, iki partinin koalisyon ortaklığını Almanya’nın iki ezeli rakip takımı Schalke ile Dortmund’un olası yapacağı bir ortaklığa benzetti. Kuban “Büyük koalisyon Schalke ile Dortmund takımlarının birleşmesi gibi. Düşünün ki iki takım birleşip sahaya çıkıyor. İlk yarıda her şey yolunda. İkinci yarıda taraftarlardan bir bölümü takımın oyuncularının yarısını başarılı bulup alkışlıyor, diğer yarısı da rakip ilan ediyor ve adeta karşılıklı oynuyorlarmış gibi tutum gösteriyor. Birlikte gol atıyorlar, birlikte iyi bir çocuk yuvası yasası çıkarıyorlar ve bazen de sevinçlerine bulut gölgesi düşüyor. Büyük koalisyon bu şekilde işliyor” dedi.

‘BİRAZ GÜLÜNÇ’

Kühnert ise partisinin oy kaybına dikkat çekerek “Eğer bir parti uzun süre yüzde 10, yüzde 15 ve hatta bir iki puan daha fazla destek bulup kendisine büyük parti derse bu biraz gülünç olur. Ancak benim önem verdiğim oy oranından ziyade yapılan politikaların büyük kitlelere hitap edip etmediğidir” dedi.