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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: AFP / AP / REUTERS
09.08.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

‘Sözü artık seçmene bırakacağız’

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‘Sözü artık seçmene bırakacağız’

İtalya’da koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, “Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız” dedi.

İTALYA’da M5S-Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, dün Senato’da yapımı yıllardır süren Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi üzerine yapılan oylamayla krize dönüştü. Söz konusu projenin durdurulması için iktidardaki M5S’nin Senatoda verdiği önergenin dün, Lig ve diğer partilerce reddedilmesi, koalisyon ortaklarının gün boyu karşılıklı açıklamalarla birbirilerini suçlaması, Salvini’nin ortaklarıyla ipleri koparmasına yol açtı.

‘Sözü artık seçmene bırakacağız’
Luigi Di Maio

‘ER YA DA GEÇ TERS DÖNER’
Başbakan Conte ile bir saati aşan görüşme yapan Salvini, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Conte’ye dün hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğini söylediğini aktararak, “Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız” dedi. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio ise “Kesin olan bir şey var ki o da ülkeyle ve vatandaşlarla dalga geçtiğinizde bu er ya da geç terse döner. Şimdi ya da sonra bunun sonuçlarını ödersiniz. Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da gidelim seçimlere” açıklamasını yapmıştı.

‘Sözü artık seçmene bırakacağız’
Giuseppe Conte

CONTE’DEN AÇIKLAMA
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi. Salvini’nin son iki gündür kendisini ziyaret ettiğini belirten Conte, “Salvini, bana gelerek bu hükümet deneyimini yarıda kesmek ve seçime giderek Lig’in şu anda sahip olduğu konsensüsten yararlanmak istediğini söyledi. Salvini’ye açıkça kendisi tarafından tetiklenen bu krizin en şeffaf şekilde idare edilmesini sağlayacağımı belirttim” dedi.

‘İÇİŞLERİ BAKANININ GÖREVİ DEĞİL’
Başbakan Conte, Salvini’nin açıklamasında parlamenterleri bu konuda vakit kaybetmemeye çağırmasına dikkati çekerek “Meclis ve Senato’yu toplantıya çağırmak ya da siyasi krizin zamanına karar vermek İçişleri Bakanı’nın görevi değil. Bu kurumsal süreç, milletin temsilcileri olan parlamenterlerin önünde olmalı. Şeffaflık ve değişimin, bu hükümetin ayırt edici özelliği olacağı sözünü vermiştim, son güne kadar bunu koruyacağım” diye konuştu.

‘BU HÜKÜMET SAHİLDE DEĞİLDİ’
Salvini’nin hafta boyunca basına yansıyan gittiği tatil beldesinin sahilinde yaptığı açıklamalar ve verdiği görüntülere atıf yapan Conte, “Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi. İçişleri Bakanı, değişim olasılığına inanan insanlara ve ülkeye, bu deneyimi erken ve aniden kesme gerekçelerini açıklamalı. Parlamentoya ve bütün İtalyanlara gerçeği söylemeliyiz, bunu yaparken medyatik sloganların ve retorik açıklamaların arkasına saklanamayız.”

‘HAYIR’A DAYANAMIYORUM’
Bu arada, Salvini, M5S’e yüklenmeyi sürdürerek “Kamu işlerindeki engelleri kaldırmak lazım, bizim engel koyan bakanlara ihtiyacımız yok. Ben dünyanın en sabırlı adamıyım ancak daha fazla ‘hayır’a dayanamıyorum” ifadesini kullandı. Diğer yandan, iktidar ortakları arasındaki krizden çıkan erken seçim ihtimaline ana muhalefetteki Demokratik Parti’den de ‘mücadeleye hazırız’ mesajı geldi.

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