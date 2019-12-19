Sözlü taciz yasağı, ifade özgürlüğüne aykırıymış!

MAHKEME, Rotterdam’da geçen sene yürürlüğe giren ‘sokak tacizi’ yasağıyla ilgili yargılanan sanık hakkındaki kararını açıkladı. Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam’da ‘sokak tacizi’ olarak adlandırılan sözlü taciz yasağının ifade özgürlüğüne tamamen aykırı olduğu belirtildi. Mahkemede yargılanan sanığın, 6 Temmuz 2018’de 3 kadına sözlü tacizde bulunduğunun ispatlandığı, fakat ‘sokak tacizi’ yasağının yasal olmadığı gerekçesiyle kişiye yasal işlem uygulanmayacağı ifade edildi.

4 BİN EURO 3 YIL HAPİS ÖNGÖRÜYORDU

İfade özgürlüğünün anayasa maddesine bağlı olmasından dolayı, anayasada yapılacak kısıtlamayla ilgili yetkinin, sadece Hollanda Parlamentosu’na bağlı Temsilciler Meclisi ve Senato’da olduğu kaydedildi. Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Rotterdam’da geçen sene sözlü tacizi içeren ‘sokak tacizi’ yasağı yürürlüğe girmişti. Sözlü tacizde bulunanlara 4 bin 100 Euro’ya kadar para ve 3 yıla kadar da hapis cezası öngörülmüştü.