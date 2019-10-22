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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: AA, İHA
22.10.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Sözcü Kalın: ‘Avrupa’nın, Türkiye’ye müteşekkir olması gerekir’

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Sözcü Kalın: ‘Avrupa’nın, Türkiye’ye müteşekkir olması gerekir’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye’nin askeri harekatının bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı. Avrupa’nın bu konuda Türkiye’ye müteşekkir olması gerektiğini belirten Kalın, şunları söyledi:

AVRUPA’nın aslında İdlib’te olduğu gibi istikrarı sağlayan operasyonlar için bize müteşekkir olması gerekir. Bir silah ambargosu Türkiye’yi terörizmle mücadeleden geri durduramaz. Avrupalı dostlarımızın bize burada daha fazla destek çıkması gerekir. Halkımız arasında Avrupa’nın, Türkiye’den yana değil, teröristlerden yana durduğu izlenimi büyüyor. YPG’nin PKK olduğu gerçeğini herkes biliyor. Şimdiki askeri harekâtla 600 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Eğer Batı bunu şikâyet ediyorsa, o zaman birbirimize söyleyecek bir şeyimiz yok demektir.”

‘AFRİN’DE YAPTIK, AYNISINI YAPACAĞIZ’
“Eğer YPG unsurları Tel Abyad ve Resulayn bölgesinden tamamen çekilirse, Türk ordusunun başlattığı harekât bugün biter. Ancak askerin önce bu bölgede yaşayan halkın güvenliğini sağlaması gerekir, mayın ve patlayıcı maddelerin temizliği gibi. Asker hemen çekilmez. Önce bölgede güvenliği sağlar. Türk birliklerinin üç yıl önce Cerablus’ta DEAŞ teröristlerine karşı yürüttüğü savaşın ardından kentin yönetimini oradaki yerli halka teslim ettiği gibi. Afrin’de de böyle yaptık. Şimdi de aynısını yapacağız.”

‘MOSKOVA TAVRIMIZI BİLİYOR’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ‘Batı’da Türkiye’nin güvenli bölgede etnik nüfusu değiştirmek istediği’ endişeleriyle ilgili soruya ise Türk birliklerinin DEAŞ ve PKK’ya karşı mücadele ettiği bölgelere, daha sonra Arapların ve Kürtlerin geri döndüklerini örnek gösterdi. İbrahim Kalın, “Rusya, Türkiye’nin Esad rejimini tanıması için baskıyı artırmaz mı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Moskova bizim Suriye rejimine karşı olan tavrımızı biliyor. Biz, Esad’ın Suriye’yi birleştirecek durumda olmadığına inanıyoruz. Esad, kendi halkından çok sayıda insanı öldürerek bu yetisini kaybetti.”

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