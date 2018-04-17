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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Reuters
17.04.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Soyunma odasına giden futbolcuları çağırdı

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Soyunma odasına giden futbolcuları çağırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga), Mainz 05 takımının sahasında Freiburg’u 2-0 mağlup ettiği maça Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı damga vurdu.

KÜMEDE kalma mücadelesi veren iki ekip arasında Opel Arena’da oynanan müsabakada Mainz 05, Bundesliga’nın 30. haftasında Freiburg’u konuk etti.
Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünü çalan müsabakanın hakemi Guido Winkmann’a, Freiburg’lu futbolcu Marc Oliver Kempf’in bir önceki pozisyonda ceza sahasında topa elle müdahale ettiği yönünde VAR görevi yapan Bibiana Steinhaus tarafından uyarıda bulunuldu. Bu sırada Freiburg ekibi soyunma odasına gitti.

Soyunma odasına giden futbolcuları çağırdı

Pozisyonu tekrar televizyonda izleyerek ev sahibi ekibin lehine penaltı kararı veren hakem Winkmann, soyunma odasına giden futbolcuları yeniden sahaya çağırarak penaltı atışını kullandırdı.
Pablo De Blasis 45 7. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve Mainz 05 ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Devre arasından sonra da çekişmeli geçen karşılaşmada Mainz 05, 79. dakikada Arjantinli futbolcu Blasis ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Soyunma odasına giden futbolcuları çağırdı

PAZARTESİ MAÇLARI PROTESTO EDİLDİ
Freiburg’da milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. Mainz 05’te ilk 11’de başlayan Türk asıllı oyuncu Suat Serdar ise 80 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmanın başında iki takımın taraftarları pazartesi günü maçların yapılmasını protesto etti.
18 takımın yer aldığı ligde, Mainz 05 bu galibiyetle puanını 30’a çıkararak averajla 15. sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Freiburg ise 16. sıraya geriledi.

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