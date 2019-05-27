Soyguncuyu yakalayıp kemerlerle dövdüler
Londra’da bıçaklı ve silahlı bir grup motosikletli hırsız, bir kuyumcuyu soydu. Soygunculardan silahlı olanı, kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.
OLAY, İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde yer alan Maida Vale yerleşim yerinde meydana geldi. Soygun sırasında civarda bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde baştan aşağı siyah giyinmiş soyguncuların ‘Amir’ isimli kuyumcudan ellerinde çantalarla çıktıkları görüldü. Hızla kaçmaya çalışan soyguncular, dışarıda kendilerini bekleyen motosikletli kişilerin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bazıları binmekte başarılı oldu, bazıları ise aynı motosiklete binmeye çalışınca boşta kaldı. Motosiklete binemeyen silahlı bir soyguncu çevredekiler tarafından yakalandı ve yere yatırılarak, kemerlerle dövüldü. Soyguncuların peşinden giden bir kişinin ise cadde üzerinde bulunan trafik konisi ile soyguncuya müdahale ettiği görüldü.
Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, soyguncuların en az 8 kişi olduğu, çevredekilerin yakaladığı soyguncunun gözaltına alındığı, diğer 2 kişinin polis tarafından yakalandığı ve geri kalanların da hâlâ arandığı belirtildi.
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