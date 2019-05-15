Soyguncuyu döner şişiyle kovaladı
Berlin’de gece yarısı bir Türk’e ait döner büfesini soymak isteyen maskeli saldırgan, çalışanlar tarafından döner şişiyle kovalandı.
ALMANYA’nın başkentindeki Hellersdorf semtinde bir Türk’e ait Döner Box adlı döner büfesi, önceki gece yarısı soyulmak istendi. Polisten edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz maskeli ve bıçaklı saldırgan, 39 yaşındaki çalışanı tehdit ederek kasadaki paraları kendisine vermesini istedi. Ancak çalışanın direnişiyle karşılaştı. Döner büfesi çalışanı, o sırada temizlemeye çalıştığı döner şişini havaya kaldırarak tezgahın diğer tarafındaki hırsıza vurmak istedi.
KOŞARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ
Çalışanın cesareti karşısında korkan hırsız, büfeden geldiği gibi eli boş kaçarak izini kaybettirdi. Polis başarısızlıkla sonuçlanan soygun girişimiyle ilgili soruşturma başlattı.
Dönerin yanı sıra tavuk kızartması ve Asya damak tadına göre hazırlanmış makarnanın da satıldığı Döner Box, sabah saatlerinde gece yarısına kadar açık tutuluyor.
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