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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
16.05.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Soyguncu Tarkan’ı dikkatli yolcu yakalattı

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Soyguncu Tarkan’ı dikkatli yolcu yakalattı

Banka soygunu yaptıktan 11 saat sonra banliyö trenindeki dikkatli bir yolcu sayesinde yakayı ele veren 28 yaşındaki Tarkan P. çaldığı 10 bin Euro’yu harcayamadan cezaevine konuldu.

ALMANYA’nın Münih kentinde önceki gün akşam üstü saat 17.00 sıralarında Sparda Bank’ın Arnulf Caddesi üzerindeki şubesi soyuldu. Bankaya giren soyguncu, önce elindeki, “Yanımda bomba var. Parayı çantaya koymazsan patlatırım”
yazılı kağıdı veznedara uzattı. Ardından da yanında getirdiği çantayı veznedara vererek kasadaki yaklaşık 10 bin Euro’yu çantaya doldurttu. Çantayı alarak bankadan ayrılan soyguncu izini kaybettirdi.

DİKKATLİ YOLCU TANIDI
Soygun sonrası bankaya çağrılan polis, derhal soruşturma açtı. Helikopter destekli başlatılan operasyonla bölge didik didik arandı. Ancak soyguncunun izine bir türlü rastlanamadı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, kameralara yansıyan soyguncunun fotoğrafını çoğaltarak dağıttı. Ertesi gün sabah saatlerinde. S 8 adlı banliyö treninde yolculuk yapan dikkatli bir Münihli, aynı vagondaki soyguncuyu tanıdı. Hemen polis merkezini arayan yolcu, soyguncunun trende olduğunun bilgisini verdi. Harekete geçen polis bir sonraki tren istasyonunda baskın yaparak soyguncuyu kıskıvrak yakaladı.

ÜZERİNDEKİ MONTTAN TANIDI
Polis merkezine götürülen soyguncunun 28 yaşındaki Türk kökenli Tarkan P. olduğu anlaşıldı. Yakalandığında da üzerinde aynı mont olan Tarkan P.’yi yolcu üzerindeki bu siyah deri monttan tanımış. Şüpheli Tarkan P. soygundan 11 saat sonra yakalanınca çaldığı parayı da harcayamadı. Polis bankadan çalınan paranın çok küçük miktarının harcandığını ve büyük miktarına ise el konulduğu bilgisini verdi. Tarkan P. ilk sorgusundan sonra cezaevine kondu.

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