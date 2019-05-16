Soyguncu Tarkan’ı dikkatli yolcu yakalattı
Banka soygunu yaptıktan 11 saat sonra banliyö trenindeki dikkatli bir yolcu sayesinde yakayı ele veren 28 yaşındaki Tarkan P. çaldığı 10 bin Euro’yu harcayamadan cezaevine konuldu.
ALMANYA’nın Münih kentinde önceki gün akşam üstü saat 17.00 sıralarında Sparda Bank’ın Arnulf Caddesi üzerindeki şubesi soyuldu. Bankaya giren soyguncu, önce elindeki, “Yanımda bomba var. Parayı çantaya koymazsan patlatırım”
yazılı kağıdı veznedara uzattı. Ardından da yanında getirdiği çantayı veznedara vererek kasadaki yaklaşık 10 bin Euro’yu çantaya doldurttu. Çantayı alarak bankadan ayrılan soyguncu izini kaybettirdi.
DİKKATLİ YOLCU TANIDI
Soygun sonrası bankaya çağrılan polis, derhal soruşturma açtı. Helikopter destekli başlatılan operasyonla bölge didik didik arandı. Ancak soyguncunun izine bir türlü rastlanamadı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, kameralara yansıyan soyguncunun fotoğrafını çoğaltarak dağıttı. Ertesi gün sabah saatlerinde. S 8 adlı banliyö treninde yolculuk yapan dikkatli bir Münihli, aynı vagondaki soyguncuyu tanıdı. Hemen polis merkezini arayan yolcu, soyguncunun trende olduğunun bilgisini verdi. Harekete geçen polis bir sonraki tren istasyonunda baskın yaparak soyguncuyu kıskıvrak yakaladı.
ÜZERİNDEKİ MONTTAN TANIDI
Polis merkezine götürülen soyguncunun 28 yaşındaki Türk kökenli Tarkan P. olduğu anlaşıldı. Yakalandığında da üzerinde aynı mont olan Tarkan P.’yi yolcu üzerindeki bu siyah deri monttan tanımış. Şüpheli Tarkan P. soygundan 11 saat sonra yakalanınca çaldığı parayı da harcayamadı. Polis bankadan çalınan paranın çok küçük miktarının harcandığını ve büyük miktarına ise el konulduğu bilgisini verdi. Tarkan P. ilk sorgusundan sonra cezaevine kondu.
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