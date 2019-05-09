Soyadını kullanmasını istemedi eski eşine dava açtı
Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in dördüncü eşi Doris Schröder Köpf’ten soyadınını kullanmamasını isteğini ve bu isteğini yerine getirmeyen eski eşine karşı dava açtığı ortaya çıktı.
55 yaşındaki Doris Schröder Köpf, bir süre önce bir gazeteye verdiği röportajda eşlerin boşandıktan sonra da soyadını kullanması gerektiğini söylemiş ve Schröder soyadını kullanmaktan vazgeçmeyeceğini açıklamıştı. Doris Schröder Köpf, Gerhard Schröder’den ayrıldıktan sonra yine bir sosyal demokrat olan Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius ile 2016 yılından beri birlikte yaşamaya başladı. Gerhard Schröder ise bir süre birlikte yaşadığı Güney Koreli SoyeonSchröder-Kim ile geçen yıl nikah masasına oturarak beşinci kez nikah defterine imza attı.
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