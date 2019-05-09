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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: GETTY IMAGES
09.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Soyadını kullanmasını istemedi eski eşine dava açtı

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Soyadını kullanmasını istemedi eski eşine dava açtı

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in dördüncü eşi Doris Schröder Köpf’ten soyadınını kullanmamasını isteğini ve bu isteğini yerine getirmeyen eski eşine karşı dava açtığı ortaya çıktı.

55 yaşındaki Doris Schröder Köpf, bir süre önce bir gazeteye verdiği röportajda eşlerin boşandıktan sonra da soyadını kullanması gerektiğini söylemiş ve Schröder soyadını kullanmaktan vazgeçmeyeceğini açıklamıştı. Doris Schröder Köpf, Gerhard Schröder’den ayrıldıktan sonra yine bir sosyal demokrat olan Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius ile 2016 yılından beri birlikte yaşamaya başladı. Gerhard Schröder ise bir süre birlikte yaşadığı Güney Koreli SoyeonSchröder-Kim ile geçen yıl nikah masasına oturarak beşinci kez nikah defterine imza attı.

 

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