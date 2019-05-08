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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar:dpa
08.05.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Sosyal yardım alanlara müjde: Ücreti iş ajansı ödeyecek!

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Sosyal yardım alanlara müjde: Ücreti iş ajansı ödeyecek!

Almanya’da dar gelirli iki aile, 11. sınıfa giden çocuklarının okul kitaplarının 180 ile 200 Euro arasında tuttuğunu, kendilerine ödenen yıllık 36 Euro kitab parası ile bunun karşılanamayacağını belirterek açtığı davayı kazandı. Mahkeme, okul kitap masraflarının iş ajansları tarafından ödenmesine karar verdi.

ALMANYA’DA Federal Sosyal Mahkeme, sosyal yardım alan dar gelirli aileleri sevindirecek bir karar aldı. Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içerisinde kalan Celle ve Hildesheim kentlerinde yaşayan iki aile, 11. sınıfa giden çocuklarının okul kitapları ücretlerinin 180 ile 200 Euro arasında tuttuğunu ve bunun da kendilerine ödenen yıllık 36 Euro kitap parasıyla karşılanamayacağını belirterek iş ajansına başvurdu.

Sosyal yardım alanlara müjde: Ücreti iş ajansı ödeyecek
AJANS ÖDEMEYİ REDDETTİ
İş ajansı, kitap ücretini kullanılmış kitapların temin edilebileceğini gerekçe göstererek ödemeyi reddetti. Bunun üzerine aileler dava açtı. Mahkeme de aileleri haklı buldu.
Kasel’deki yüksek mahkeme, sosyal yardım alanlara kitap parası olarak ayda üç Euro ödendiğini ancak bu miktarın ders kitaplarının maliyetini karşılamaya yetmeyeceğine karar vererek kitap ücretinin iş ajansı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
Sosyal yardım alanlara müjde: Ücreti iş ajansı ödeyecek

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