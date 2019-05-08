Sosyal yardım alanlara müjde: Ücreti iş ajansı ödeyecek!
Almanya’da dar gelirli iki aile, 11. sınıfa giden çocuklarının okul kitaplarının 180 ile 200 Euro arasında tuttuğunu, kendilerine ödenen yıllık 36 Euro kitab parası ile bunun karşılanamayacağını belirterek açtığı davayı kazandı. Mahkeme, okul kitap masraflarının iş ajansları tarafından ödenmesine karar verdi.
ALMANYA’DA Federal Sosyal Mahkeme, sosyal yardım alan dar gelirli aileleri sevindirecek bir karar aldı. Aşağı Saksonya Eyaleti sınırları içerisinde kalan Celle ve Hildesheim kentlerinde yaşayan iki aile, 11. sınıfa giden çocuklarının okul kitapları ücretlerinin 180 ile 200 Euro arasında tuttuğunu ve bunun da kendilerine ödenen yıllık 36 Euro kitap parasıyla karşılanamayacağını belirterek iş ajansına başvurdu.AJANS ÖDEMEYİ REDDETTİ
İş ajansı, kitap ücretini kullanılmış kitapların temin edilebileceğini gerekçe göstererek ödemeyi reddetti. Bunun üzerine aileler dava açtı. Mahkeme de aileleri haklı buldu.
Kasel’deki yüksek mahkeme, sosyal yardım alanlara kitap parası olarak ayda üç Euro ödendiğini ancak bu miktarın ders kitaplarının maliyetini karşılamaya yetmeyeceğine karar vererek kitap ücretinin iş ajansı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
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