Sosyal medyadan Müslümanlara hakaret edene para cezası
İsveç’te, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret eden bir kişi, 7 bin 500 kron (yaklaşık 750 euro) para cezasına çarptırıldı.
İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberinde, Norköping kentinde bir kişi sosyal medya hesabından, “Bütün Müslümanları geldikleri yerlere geri gönderin, onlar başkaları üzerinden geçinen parazitler” diye yazan bir kişiye para cezası verildiği belirtildi.
‘Nefret suçu’ işlediği gerekçesiyle dava açılan ve Norköping Mahkemesinde yargılanan kişinin suçlu bulunduğu ifade edilen haberde, mahkemenin, 90 günlük hapis cezasını yaklaşık 750 euro para cezasına çevirdiği bildirildi.
Sosyal medyada nefret suçunun çok arttığını belirten davanın savcısı Michael Forsberg, sahte hesaplardan yapılan paylaşımların ‘korkunç’ boyutlara geldiğini ve polisin bu kişileri tespit etmek için günlerce vakit harcadığını söyledi.
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