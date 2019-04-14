Sosyal medya devlerine alternatif Türk uygulaması: Ellam
İsviçre’de yaşayan aslen Kayserili gurbetçi 38 yaşındaki Muhsin Dikmen’in Anadolu’da ‘galiba’ anlamına gelen ‘Ellam’ adlı uygulaması, kısa sürede 6 bin 500 üyeye ulaştı. Dikmen, çift hilal logolu uygulamanın sosyal medya devlerine alternatif ‘Türk uygulaması’ olacağını söyledi.
ALMANYA’da doğup İsviçre’de yaşayan 38 yaşındaki Muhsin Dikmen, “Biz Türkiye’nin kendi sosyal medyasını kurmaya karar verdik” diyerek bir yıllık uğraşların ardından diğer sosyal medya uygulamalarına rakip olarak ‘Ellam’ uygulamasını ortaya çıkardı. Uygulamanın kısa sürede 6 bin 500 üyeye ulaştığını belirten Dikmen, “Üye sayımız günden güne artıyor. Üyelerimiz birbirlerine tavsiye ettikçe ‘Ellam’ ailesi günden güne büyüyor” dedi.
Ellam sözünün Anadolu’dan çıktığını ve ‘galiba’ anlamına geldiğini söyleyen Dikmen, “Önce Türkiye’ye daha sonra Türk devletlerine açılacağız” dedi.
Uygulamanın Play Store veya App Store’dan kolaylıkla indirilebileceğini belirten Dikmen “Diğer sosyal medla devlerinde ne varsa bizde de var” diye konuştu.
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