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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
14.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Sosyal medya devlerine alternatif Türk uygulaması: Ellam

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Sosyal medya devlerine alternatif Türk uygulaması: Ellam

İsviçre’de yaşayan aslen Kayserili gurbetçi 38 yaşındaki Muhsin Dikmen’in Anadolu’da ‘galiba’ anlamına gelen ‘Ellam’ adlı uygulaması, kısa sürede 6 bin 500 üyeye ulaştı. Dikmen, çift hilal logolu uygulamanın sosyal medya devlerine alternatif ‘Türk uygulaması’ olacağını söyledi.

ALMANYA’da doğup İsviçre’de yaşayan 38 yaşındaki Muhsin Dikmen, “Biz Türkiye’nin kendi sosyal medyasını kurmaya karar verdik” diyerek bir yıllık uğraşların ardından diğer sosyal medya uygulamalarına rakip olarak ‘Ellam’ uygulamasını ortaya çıkardı. Uygulamanın kısa sürede 6 bin 500 üyeye ulaştığını belirten Dikmen, “Üye sayımız günden güne artıyor. Üyelerimiz birbirlerine tavsiye ettikçe ‘Ellam’ ailesi günden güne büyüyor” dedi.

Sosyal medya devlerine alternatif Türk uygulaması: Ellam


Ellam sözünün Anadolu’dan çıktığını ve ‘galiba’ anlamına geldiğini söyleyen Dikmen, “Önce Türkiye’ye daha sonra Türk devletlerine açılacağız” dedi.
Uygulamanın Play Store veya App Store’dan kolaylıkla indirilebileceğini belirten Dikmen “Diğer sosyal medla devlerinde ne varsa bizde de var” diye konuştu.

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