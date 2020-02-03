Sosyal devletin yükünü, dar gelirli taşıyor

EN çok vergi ve sosyal kesinti, yıllık geliri 70 bin Euro’nun altında olanlardan kesiliyor. Yıllık geliri 110 bin Euro’nun üzerinde olanların ödediği sosyal kesinti miktarı ise sadece yüzde 5 civarında. Yüksek gelir sahipleri toplam gelirin yüzde 22’sine sahip. Ancak yüzde 5 civarında sosyal kesinti ödüyor. Alt ve orta tabaka toplam gelirin üçte ikisine sahip. Ancak sosyal kesintilerin yüzde 82’si onlardan kesiliyor.

Çalışma Bakanlığı’nın yeni rakamları kesintilerde orta tabakayla üst tabaka arasında bir farkın da kalmadığını gösterdi. Yılda 70 bin Euro kazanan çocuksuz bir mühendisten kesilen vergi miktarı, yılda 200 bin Euro kazananla aynı düzeyde. Bunun nedeni, emekli ve işsizlik sigortası için kesilen primlerin üst taban gelirinin 82 bin Euro olarak belirlenmesi. 70 bin Euro’nun altında kazananlardan sosyal kasalara daha çok prim kesilirken, 82 bin Euro’nun üzerindeki gelir sahiplerinden daha az prim kesiliyor.

VERGİ REFORMU GEREKİYOR

Hükümet, açıklanan bu yeni rakamlarla eleştirilerin hedefinde. 10 yıldır ülkeyi yöneten CDU/CSU ile SPD arasındaki büyük koalisyonun ülkede çok iyi ekonomik koşullara rağmen adil bir vergilendirme reformunu gerçekleştirememesi en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Sol Parti Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch, Almanya’daki vergilendirme sistemini çağın çok gerisinde kalmış faks aletine benzetti. Sosyal devletin yükünün dar ve orta gelirlilerin sırtına yüklenmesinin sosyal adaletle bağdaşmadığını belirten Bartsch, “Dar ve orta gelirliler için vergi indirimine, yüksek gelirliler için ise vergi artışına ihtiyacımız var” dedi. FDP de vergi reformuna destek verdiklerini açıkladı.