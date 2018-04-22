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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Getty Images, AFP, Reuters
22.04.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Sosyal demokratlara kadın başkan

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Sosyal demokratlara kadın başkan

Almanya’nın en köklü partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanlık koltuğuna, 155 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın oturdu. 47 yaşındaki bir çocuk annesi Andrea Nahles, yüzde 66 oy alarak SPD’nin yeni genel başkanı oldu.

Andrea Nahles, SPD’nin Wiesbaden kentinde bugün yaptığı Olağanüstü Genel Kurulunda geçerli oy kullanan 624 delegenin 414 oyunu alarak ilk kadın genel başkanı seçildi. Nahles’in rakibi Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange ise 172 oy aldı. Genel Kurulda, 38 delege çekimser oy kullanırken, 7 oy geçersiz sayıldı.
Açılış konuşmasını yapan Wiesbaden Belediye Başkanı Sven Gerich parti yönetimini mücadele etmemekle eleştirirken, partinin geçici Genel Başkanı Olaf Scholz ise Martin Schulz ile Sigmar Gabriel’i övdü. Ardından da adayların konuşmasına geçildi.

Sosyal demokratlara kadın başkan

‘ALTERNATİF BENİM’ DEDİ AMA...
30 dakikalık konuşmasını yapmak için kürsüye ilk Lange çıktı. Konuşmasında sosyal devlete vurgu yapan Lange, parti yönetimini oyları yüzde 50 oranında azaltmakla suçladı.
Lange, parti içinde seslendirilen ‘alternatif yok’ yönündeki söylemlere ise, “Alternatif benim. Ben sosyal demokratlar için en iyisiyim” diyerek konuşmasını bitirdi. Sakin bir tonla konuşan Lange zaman zaman delegelerden alkış da aldı.

SÖZLERİ ALKIŞLARLA KESİLDİ
Nahles ise konuşmasına, “Adım Andrea Nahles. Katolikim. İşçi çocuğuyum. Anneyim. Kızımla birlikte yaşıyorum. Daha başka bir şey söyleyeyim mi” sözleriyle başladı. Ardından, annesinin salonda bulunduğunu belirterek, “Anne sen eskiden benim bir gün burada olacağımı hiç düşünmedin değil mi” diye sordu.
Rakibi Lange’nin aksine yüksek tonda ve hararetli bir konuşma yapan Nahles’in konuşmasını delegeler sık sık alkışlarla kesti. Konuşması sırasında zaman zaman yumruklarını da sıkan Nahles, dayanışmaya ve adalete vurgu yaptı. Avrupa’da ve dünyada yükselen sağ popülist partilere de konuşmasında değinen Nahles, “Demokrasiyi kullanıyorlar ancak demokrasinin ve hukukun ilkelerine de saygı duymuyorlar” dedi. Nahles, konuşmasının her bölümünde dayanışma kavramını kullandı. Konuşmasını, “Birlikte dayanışma içinde olursak başarırız” sözleriyle bitirdi.

NAHLES KİMDİR?
SPD’nin yeni Genel Başkanı Andrea Nahles, 20 Haziran 1970’te Mendig’de doğdu. 2017 Eylül’ünden beri SPD Federal Meclis Grup Başkanlığı görevini yürütüyor. 2009’dan 2013’e kadar parti genel sekreteri olarak sorumluluk üstlendi. Angela Merkel’in üçüncü dönem iktidarında Federal Çalışma Bakanı olarak kabinede yer aldı. İnşaat ustası babanın kızı olan Nahles, SPD’ye 18 yaşındayken üye oldu. Yerel teşkilatlarda SPD gençlik örgütü başkanlığı yapan Nahles, 1995’te SPD Federal Gençlik Örgütü Jusos lideri seçildi. 1999’a kadar bu görevi sürdürdü. 21 yıldır SPD Federal Yönetim Kurulu üyesi. İlk kez 1998 yılında Federal Meclis milletvekilliğine seçildi. 2002’ye kadar milletvekilliği yaptı. Üç yıl aradan sonra 2005’te yeniden seçildi. 10 yıl süreyle işçi sendikalarında görev yaptı. Almanya’da yürürlüğe giren asgari ücretin mimarı oldu. 2010 yılında evlendi. Bir kız annesi olan Nahles, 2016 yılında ise eşinden ayrıldı.

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