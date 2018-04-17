‘Soros, seçim sonuçlarını kabul etmek istemiyor’
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros’un, Macaristan’ın cezalandırılması için Brüksel’de görüşmeler yaptığını iddia etti.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılan Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Soros’un, ülkesinde 8 Nisan’da düzenlenen genel seçim sonuçlarını kabul etmediğini ve Macaristan’ın cezalandırılması için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.
Macarların seçimde göçe karşı çıkan ve Macarların güvenliğini ön plana çıkaran Macar Yurttaş Partisini (Fidesz) desteklediğini belirten Szijjarto, “George Soros, Macaristan’daki seçim sonuçlarını kabul etmek istemiyor. Soros, Brüksel’de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşüyor. Her ikisi de aşırı derecede göçmen taraftarı ve Macar hükümetinin göçmen politikasının düşmanları” diye konuştu.
George Soros
Seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 49’unu, Jobbik yüzde 19’unu, Macaristan Sosyalist Parti - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 11’ini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 7’sini, Demokratik Koalisyonu ise yüzde 5’ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.
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