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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
21.07.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Sophia’yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz

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Sophia’yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz

Almanya’da babasının yaş günü için ailesinin evine gitmek üzere otostop yaptığı Faslı TIR şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Sophia Lösche cinayeti Almanya’yı derinden sarstı. Ancak ailesi, Sofia’nın yıllarca yabancı düşmanlığına karşı çalışma yaptığını belirterek, onun ölümünü AfD başta olmak üzere aşırı sağcıların siyasi malzeme yapmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.

LEİPZİG kentinde Alman dili ve debiyatı okuyan üniversite öğrencisi Sophia Lösche cinayeti davası salı günü başlıyor. Sophia Lösche’nin ailesi duruşma öncesi aşırı sağın cinayeti siyasi malzeme yaptığını, buna müsaade etmeyeceklerini açıkladı. 28 yaşındaki Sophia Lösche, geçen yıl haziran ayında babasının yaş günü için ailesine gitmek istedi. Leipzig’ten Nürnberg’e gitmek için otostop yaptı. Faslı bir TIR şoförü Sophia’yı aldı ve Sophia’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi polise kayıp ilanı verdi. Alman basını Sophia’nın mülteciler tarafından öldürülmüş olabileceği haberlerine yer verdi. Almanya bu haberlerle çalkalandı. Aşırı sağ AfD Sophia’nın mülteciler tarafından öldürüldüğü iddiasını siyasi malzeme yaptı. Sophia’nın otobanda bindiği TIR’ın plakasını tespit eden polis, alarma geçti. Faslı TIR şoförü İspanya’da yakalandı ve Sophia’nın cesedi İspanya’nın Asparrena kenti yakınlarında otobanda buldu.

Sophia’yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz

DAVA SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Katil zanlısı Faslı TIR şoförü salı günü Bayreuth Eyalet Mahkemesi’nde yargı önüne çıkıyor. Duruşma öncesi Sophia’nın ailesi cinayetin yabancı düşmanlığı ve siyasete malzeme yapılmasına karşı uyarıda bulundu. Ağabeyi Andreas Lösche, kardeşinin yıllarca yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı çalışma yaptığını belirtti ve “Biz Sophia’nın yabancı düşmanı amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Geçen yıl Chemnitz’deki yabancı düşmanı gösterilerde de ‘mülteci kurbanı’ olduğu iddialarıyla Sophia’nın büyük fotoğrafını taşınmıştı.

Sophia’yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz

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