Sophia’yı yabancı düşmanlığına malzeme yapmalarına izin vermeyeceğiz
Almanya’da babasının yaş günü için ailesinin evine gitmek üzere otostop yaptığı Faslı TIR şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Sophia Lösche cinayeti Almanya’yı derinden sarstı. Ancak ailesi, Sofia’nın yıllarca yabancı düşmanlığına karşı çalışma yaptığını belirterek, onun ölümünü AfD başta olmak üzere aşırı sağcıların siyasi malzeme yapmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.
LEİPZİG kentinde Alman dili ve debiyatı okuyan üniversite öğrencisi Sophia Lösche cinayeti davası salı günü başlıyor. Sophia Lösche’nin ailesi duruşma öncesi aşırı sağın cinayeti siyasi malzeme yaptığını, buna müsaade etmeyeceklerini açıkladı. 28 yaşındaki Sophia Lösche, geçen yıl haziran ayında babasının yaş günü için ailesine gitmek istedi. Leipzig’ten Nürnberg’e gitmek için otostop yaptı. Faslı bir TIR şoförü Sophia’yı aldı ve Sophia’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi polise kayıp ilanı verdi. Alman basını Sophia’nın mülteciler tarafından öldürülmüş olabileceği haberlerine yer verdi. Almanya bu haberlerle çalkalandı. Aşırı sağ AfD Sophia’nın mülteciler tarafından öldürüldüğü iddiasını siyasi malzeme yaptı. Sophia’nın otobanda bindiği TIR’ın plakasını tespit eden polis, alarma geçti. Faslı TIR şoförü İspanya’da yakalandı ve Sophia’nın cesedi İspanya’nın Asparrena kenti yakınlarında otobanda buldu.
DAVA SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Katil zanlısı Faslı TIR şoförü salı günü Bayreuth Eyalet Mahkemesi’nde yargı önüne çıkıyor. Duruşma öncesi Sophia’nın ailesi cinayetin yabancı düşmanlığı ve siyasete malzeme yapılmasına karşı uyarıda bulundu. Ağabeyi Andreas Lösche, kardeşinin yıllarca yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı çalışma yaptığını belirtti ve “Biz Sophia’nın yabancı düşmanı amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Geçen yıl Chemnitz’deki yabancı düşmanı gösterilerde de ‘mülteci kurbanı’ olduğu iddialarıyla Sophia’nın büyük fotoğrafını taşınmıştı.
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