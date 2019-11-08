Sonunda bunu da yaptılar! YPG’ye destek ayini
Barış Pınarı harekâtı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin yapıldı.
AYİNE katılan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptı. İlk konuşmacının Almanya’nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi. Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Barış Pınarı harekâtı hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.
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