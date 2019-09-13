Son sözü bitmediği için dava da bitmiyor
Almanya’da 2011 ile 2019 yılları arasında seri banka soygunları yapmaktan yargılanan 71 yaşındaki Richard Jauernik’in son üç duruşmadır devam eden son sözü bitmediği için karar çıkmıyor. Önceki iki duruşmada yaptığı 10 saatlik konuşmada son sözü bitmeyen Jauernik’in bugünkü duruşmada da son sözü bitmedi.
HAMBURG Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada 71 yaşındaki Richard Jauernik, 2011 ile 2019 yılları arasında seri banka soygunları gerçekleştirmekle yargılanıyor. Savcı, ayrıca 2017 yılında gerçekleştirdiği soygun sırasında bir banka çalışanını kasten öldürmeye teşebbüs etmekle de suçluyor. Jauernik’in bankalardan toplamda 25 bin Euro soygun yaptığı tahmin ediliyor. Hakim, savcı mütalaasını tamamladıktan sonra sözü savunmaya verdi. Savunma avukatı da müvekkili ile ilgili savunmasını tamamlayınca bu kez son sözü sanık aldı. Jauernik, üç duruşmadır son sözünü tamamlayamadığ için davada karar verilemiyor. Bundan önceki iki duruşmada beşer saatten toplam 10 saat konuşan Jauernik, soygun yaptığını kabul ediyor ancak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasını reddediyor. Karar, Jauernik son sözünü tamamlayınca açıklanacak.
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